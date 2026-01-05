Universidad de Chile sigue celebrado el regreso de Eduardo Vargas, quien se transformó en el primer refuerzo de los azules el mercado de pases para la temporada 2026.

El histórico goleador de inmediato se reencontró con dos referentes que también levantaron el título de la Copa Sudamericana 2011, lo que hace ilusionar a los hinchas con repetir esas actuaciones.

Así también lo entiende Marcelo Díaz, quien fue entrevistado por ESPN Argentina, donde destacó las emociones en la interna del club por volver a contar con el delantero.

Incluso habla que, junto con Charles Aránguiz, volverán a lucha por poner a la U en lo más alto tanto en el torneo como en el plano internacional, por lo que es un gran impacto.

Eduardo Vargas y Marcelo Díaz en U de Chile.

Se junta Chelo Díaz, Charles Aránguiz y Eduardo Vargas

Marcelo Díaz fue uno de los primeros en darle la bienvenida a Eduardo Vargas en Universidad de Chile, en la jornada del sábado en el Centro Deportivo Azul, donde trabajaba en la recuperación de una cirugía que tuvo en vacaciones.

Pero esta mañana, cuando se presentó la totalidad del plantel para la pretemporada, fue el turno de Charles Aránguiz, por lo que el capitán contó las emociones que están sintiendo con su regreso.

“El impacto es gigante, tiene un nombre muy grande en la U y Chile, revisen sus goles y trayectoria. Se fue siendo goleador en la U hace 14 años y volver ahora ha sido un lindo impacto”, explicó.

Por lo mismo, también se sube al bus de la ilusión con los hinchas, por el reencuentro de ambos y Charles Aránguiz, recordando un proceso dorado en la historia del club.

“Nos reencontramos tres de los que en esa U de 2011 supimos ser campeones y en la selección igual, siempre lo tres jugando. Hoy estamos los tres y vamos a disfrutar y llevar a la U a conseguir más títulos todavía”, finalizó.