U de Chile sigue buscando el gran golpe al mercado tras fichar a Eduardo Vargas. Es que destacados goleadores suenan fuerte para acompañar a Turboman, donde figuran Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

Pero ambos ex albos no son las únicas cartas que baraja Francisco Meneghini. El nuevo DT azul tiene a su favorito para comandar el ataque y la opción para fichar al jugador cada vez es más cercana.

Así lo dejó en claro Marcelo Díaz. El periodista de TNT Sports que cubre al equipo tiró la bombita de un nombre que había rondado por el CDA, pero que ahora es una real opción para firmar: Maxi Romero.

Así avanza U de Chile por su nuevo goleador

U de Chile va con todo por Maximiliano Romero, el goleador que levantó a O’Higgins de Rancagua el año pasado. El argentino finalizó su préstamo con los celestes y no sería tomado en cuenta por Argentinos Juniors, el dueño de su pase.

Maxi Romero anotó siete goles en un semestre /Photosport

“Desde Rancagua me dicen cercanos a O’Higgins que Maximiliano Romero está casi en la U, que está acá en la zona”, partió diciendo el periodista Marcelo Díaz en Balong Radio.

Publicidad

Publicidad

Para el comunicador que cubre a diario a U de Chile, el ex dirigido de Paqui Meneghini va fijo en la ofensiva azul Eso, porque de los delanteros que suenan la dupla serían “Lucero y Romero. (Octavio) Rivero es más complejo porque tiene contrato (en Ecuador)”.

ver también ¿Qué pasa con Lucas Romero? Iba a ser el primer refuerzo de U. de Chile, pero…

“Romero fue factor importante para Paqui Meneghini el segundo semestre”, cerró Díaz, quien puso el nombre del argentino como la gran opción para arribar a la delantera de U de Chile.