U. de Chile

El día en que Juan Martín Lucero llegaría a Chile para firmar por la U

Juan Martín Lucero tiene todo listo para ser refuerzo de U. de Chile.

Por Javiera García L.

U. de Chile está a un paso de uno de los movimientos más importantes del mercado de fichajes y un golpe durísimo a Colo Colo: la llegada de Juan Martín Lucero, quien regresará a nuestro país.

El delantero que fue campeón con el Cacique y decidió salir de forma unilateral a inicios de 2023 está cerca de convertirse en refuerzo azul. No seguirá en Fortaleza, que descendió en Brasil.

La última información sobre el fichaje, publicada por El Mercurio, dice que el delantero ganará cerca de 100 mil dólares mensuales en U. de Chile, llegando como jugador libre tras rescindir contrato con los brasileños.

Por su lado, el periodista Cristián Caamaño reveló en Radio Agricultura que “Juan Martín Lucero tendría que estar el miércoles (7 de enero) en Chile” para firmar su contrato con el Romántico Viajero.

Jugará en U de Chile: Revelan qué tan cerca estuvo Juan Martín Lucero de volver a Colo Colo

Juan Martín Lucero se acerca a U. de Chile: sus números en Fortaleza

Durante la temporada 2025, Juan Martín Lucero jugó un total de 51 partidos con la camiseta de Fortaleza. Anotó 11 goles, donde tres de ellos fueron en la triste campaña del Brasileirao.

En los tres años que estuvo en el elenco brasileño, el centrodelantero disputó un total de 177 partidos, con 58 goles y 14 asistencias en su registro.

