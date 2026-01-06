Pese que ya pasaron largos tres años, la herida de Colo Colo por Juan Martín Lucero todavía no cierra. ¿Lo peor? Que podría abrirse de nuevo ahora que el Gato tiene todo listo para ser flamante nuevo refuerzo de Universidad de Chile.

Para sorpresa de muchos, uno de los mejores delanteros del Cacique en los últimos años cruzará la vereda tras tres años en el fútbol brasileño, en un movimiento de mercado que dejará a más de algún hincha albo bastante dolido.

Lo curioso acá es que en un momento incluso se habló de un posible retorno al Popular de cara al 2026, algo que fue esclarecido en las últimas horas. Pese a los rumores, lo cierto es que en Colo Colo nunca hubo muchas ganas en tenerlo de vuelta.

¿Estuvo cerca Lucero de volver a Colo Colo?

Según información entregada por el periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, en el Monumental quedaron bastante dolidos con la forma en que se fue Lucero en el 2023, algo clave para entender su postura en este mercado.

| Foto: Photosport.

“Entiendo que Colo Colo nunca aceleró por Lucero. Yo creo que en el Cacique aún hay una cierta herida o remezón por Lucero y que llegue a La U”, detalló el periodista.

Cabe recordar que Juan Martín Lucero anotó 24 goles en 39 partidos en su paso por Colo Colo en el 2022, siendo uno de los delanteros más productivos en los últimos años para los albos.

Los números de Juan Martín Lucero en Fortaleza

El Gato Lucero disputó en sus tres años en Fortaleza un total de 177 partidos, donde convirtió 58 goles y dio 14 asistencias. En el 2025 disputó 51 compromisos con 11 anotaciones y solo una asistencia en 2.797 minutos de acción.