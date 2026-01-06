Nuevo cortado en Colo Colo: el jugador que está apartado de los entrenamientos

Colo Colo inició la pretemporada con novedades. Este lunes se confirmaron las ventas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia, quienes dejarán el equipo en los próximos días para sumarse a Rosario Central y Vasco da Gama.

La lista de jugadores que no formarán parte de la temporada 2026 sigue creciendo. Antes, Mauricio Isla, Óscar Opazo, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Manley Clerveaux y Brayan Cortés se habían despedido.

Una situación difícil vive también Daniel Gutiérrez, porque no se encuentra entrenando con el resto de sus compañeros en el Complejo del Sifup. De hecho, el jugador se mostró haciendo trabajos por su cuenta en redes sociales.

El defensor no fue considerado por Fernando Ortiz durante la temporada 2025. Jugó 16 partidos el año pasado, pero 15, en donde fue titular en apenas seis, fueron con Jorge Almirón. Jugó la Supercopa contra U. de Chile y luego Ortiz no lo usó más en Colo Colo.

Daniel Gutiérrez solo jugó un partido con Fernando Ortiz en 2025 | Photosport

ver también ¡No pierden tiempo! Colo Colo tiene casi listo al reemplazante de Alan Saldivia para el 2026

Nuevo cortado en Colo Colo: Daniel Gutiérrez

Daniel Gutiérrez, de 22 años, tiene contrato vigente con Colo Colo por toda la temporada 2026. Habrá que ver si en los próximos días se suma a la pretemporada o si termina saliendo en el mercado de fichajes.

Publicidad

Publicidad

Con respecto al resto del plantel, este miércoles 7 de enero deberían ratificarse las salidas de Vicente Pizarro y Alan Saldivia. Además, Salomón Rodríguez dejaría el equipo para buscar nuevas oportunidades.