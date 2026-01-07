Javier Correa completó un año y medio con la camiseta de Colo Colo, donde llegó por un contrato a largo plazo desde Estudiantes de La Plata. El “9” fue el goleador de los albos durante la tortuosa campaña 2025: el argentino de 33 años anotó 17 goles.

De todas maneras, también mostró varias debilidades. Por ejemplo, se borró de dos clásicos por diversas lesiones. En ambos, el Cacique cayó estrepitosamente: ante Universidad Católica en el estadio Monumental y también en la Supercopa que la Universidad de Chile ganó por 3-0 en el debut de Fernando Ortiz.

También mostró su debilidad ante las críticas. “Me chupa un huevo lo que digan, para que lo sepan eh”, lanzó Correa después de otra tarde amarga con la tricota del Eterno Campeón. Aquella jornada en Chillán frente a Ñublense la terminó con un desafiante mensaje ante la prensa.

Javier Correa fue el artillero máximo de Colo Colo en el terrible 2025 de la institución. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

A pesar de todo eso, Correa mantiene un cartel relativamente respetable en Argentina. Sobre todo en Estudiantes de La Plata, pues en Racing Club dejó un recuerdo horrible. En este mercado de fichajes, el Nine -el estúpido apodo con el que lo llaman las redes de Colo Colo- tuvo un coqueteo con River Plate. Y algunos contactos con los Pincharratas.

Pero su retorno al León de La Plata no podrá ser. El último campeón del fútbol argentino efectivamente buscaba un delantero en la ventana de traspasos para cubrir la salida de Lucas Alario, quien quedó en condición de agente libre. Y el escogido no fue Javier Correa.

Estudiantes rechaza a Javier Correa y avanza en el fichaje de Adolfo Gaich

Así las cosas, Estudiantes de La Plata prefirió buscar una opción más conveniente que Javier Correa, quien anotó 11 conquistas en su paso por aquel club. Pero tiene contrato hasta fines de 2027 en Colo Colo, que pagó casi 2 millones de dólares para hacerse con su ficha.

En ese contexto, la directiva encabezada por Juan Sebastián Verón encontró en Europa a un agente libre argentino que tiene prácticamente abrochado: Adolfo Gaich, un atacante de 26 años que surgió en las inferiores de San Lorenzo de Almagro y lleva varias temporadas como trotamundos en el Viejo Continente.

Adolfo Gaich en el Hellas Verona, uno de los clubes que defendió en Italia. También jugó por el Benevento y tuvo un paso por España, siempre a préstamo del CSKA Moscú. (Timothy Rogers/Getty Images).

“En las últimas horas hubo un avance significativo para su llegada por un año con opción de compra por el 50 por ciento del pase. Quedó en libertad el 31 de diciembre y fue ofrecido”, reportó el periodista Mateo González en su cuenta de X para destapar esta movida. El portazo definitivo para Javier Correa, el mayor antigol del fútbol chileno, quien seguirá en Colo Colo.

Así le fue a Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025

Colo Colo cerró la Liga de Primera 2025 con dos derrotas consecutivas y quedó en el 8° lugar de la tabla, fuera de todas las competiciones internacionales.