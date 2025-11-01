Polémica: Javier Correa responde a las críticas y deja en duda su futuro en Colo Colo

Colo Colo superó a Ñublense y sumó tres puntos claves en la recta final de la Liga de Primera, donde todavía tiene ilusión de alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana 2026. Vicente Pizarro encontró el gol en un partido en donde Javier Correa retornaba a la titularidad.

El 9 del Cacique estuvo impreciso frente al arco y terminó dejando la cancha a los 80′. Más tarde, habló con los medios en zona mixta, donde respondió a las críticas y dejó en duda su futuro en Colo Colo, pasándole la pelota a los dirigentes sobre el plantel del próximo año.

“Falto de ritmo. Se pierde mucho fútbol cuando uno está mucho tiempo parado, pero contento porque no me dolía nada. Estamos en la pelea y cuando termine el torneo, haremos el análisis y veremos para qué estamos”, comenzó señalando el delantero.

Cuando le preguntaron sobre la falta de gol, respondió con dureza. “Me da igual lo que digan, me da exactamente igual. No, para que sepan, no más. Me chupa un huevo lo que me digan. Sí, había ansiedad, porque venía mucho tiempo sin jugar y lo más importante era ganar”, señaló.

Javier Correa y su futuro en Colo Colo: “Los dirigentes decidirán”

“El año fue difícil y los dirigentes en diciembre tendrán que tomar decisiones, quién se queda, quién se va, ellos decidirán si estuvimos a la altura. Estamos abiertos a lo que sea”, dijo después Javier Correa.

Consultado sobre si esto significa que no está seguro de continuar en Colo Colo, el delantero respondió: “Yo digo lo que tiene que pasar. Es un club grande y hay que sacar conclusiones. Decidirán ellos si tengo que seguir o no“.