Colo Colo

Fernando Ortiz le da un valioso consejo a Javier Correa por falta de gol: “No tiene que…”

Fernando Ortiz se dio cuenta del poco olfato de gol que tuvo el delantero albo ante Ñublense y le dio el por qué.

Por Jose Arias

El delantero albo recibió palabras de Fernando Ortiz.
Triunfo importante para Colo Colo. El Cacique logró darle vuelta a la historia y consiguió, tras diez años de sequía, un triunfo en el Nelson Oyarzún. Todo, pese a la falta de gol.

De hecho, sobre todo en el segundo tiempo, Colo Colo llegó y llegó. Javier Correa se vio errático y tuvo por lo menos tres claras que no supo resolver. Mal, para ser el responsable de los tantos en el Cacique.

Evidentemente, la pregunta estaba de cajón. En la rueda de prensa le preguntaron a Fernando Ortiz sobre cuál era su opinión sobre Javier Correa y la clara falta de gol en Chillán.

Análisis de Fernando Ortiz

Para Fernando Ortiz, las cosas van resultando. Es al menos lo que dijo, con otras palabras, en la conferencia de prensa post partido ante Ñublense, en Chillán. “Estamos más vivos que nunca“, dijo, pensando en el desafío de clasificar a Copa Sudamericana.

Sin embargo, preocupa la falta de gol. Es por ello que se refirió a Javier Correa, quien erró tres claras en el duelo ante la Longaniza Mecánica. “Es nuestro goleador, el emblema de la zona delantera dentro de esta institución“, partió diciendo el Tano.

Él tiene que estar tranquilo, que los goles van a seguir viniendo. No tiene que apresurarse en la toma de decisiones. Pero, no sólo Javi, sino todo el equipo hizo hoy un gran trabajo“, cerró de manera cortés.

Fernando Ortiz le dio su consejo a Javier Correa | Photosport

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?

