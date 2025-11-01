Colo Colo todavía pelea algo. No será la batalla más épica, ni estará cerca de lo que se esperaba a principios de año, pero por lo menos queda la tranquilidad de que hay algo por lo que dar combate.

Fernando Ortiz es el encargado de convencer a un multitudinario grupo de hinchas que viene perdiendo la fe en el equipo albo. Sin embargo, el Tano tampoco ha conseguido espantar los fantasmas dejados por Jorge Almirón.

Es normal, el nuevo DT de Colo Colo tiene que contar con un plantel que no armó e intentar, a partir de allí, imponer su idea. Aunque, tampoco es que se haya visto algo que pueda llegar a deslumbrar a los hinchas y amantes del Cacique.

ver también ¿Vuelve a Colo Colo? Damián Pizarro enciende Instagram con enigmática publicación en medio de duro presente

Decisiones y consecuencias: uno que sigue perdiendo espacios

Quedó atornillado a la banca. Jorge Almirón levantó una cruz en medio del camarín albo y dejó clavado allí a Salomón Rodríguez. El delantero sigue siendo el predilecto de las críticas albas, por su mal rendimiento y su precio exhorbitante.

Y pareciera que Fernando Ortiz decidió hacerle un favor al delantero charrúa. En vez de seguir mandándolo al choque, decidió que era momento de borrarlo del equipo. Es por eso que Salomón Rodríguez ni siquiera irá a la banca ante Ñublense. Cortadísimo.

Con 24 partidos jugados, el delantero uruguayo ha dejado mucho que desear en su estadía en Colo Colo. Solamente dos goles, sin trascendencia, forman parte de sus números. Paupérrimo, considerando que es delantero.

Publicidad

Publicidad

Nadie le tiene fe en Macul | Photosport

¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025?