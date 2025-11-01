Colo Colo se juega esta tarde tal vez su última chance de clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Los albos visitan a Ñublense con la obligación de ganar, ya que están a demasiados puntos de la zona de equipos que se irán a los torneos internacionales la próxima temporada.

Ver la tabla para el Cacique es casi un acto de masoquismo. Apenas marchan octavos con 35 unidades, a siete de ese séptimo puesto y último cupo para irse de copas el año entrante.

Lo peor es que los resultados de sus rivales directos tampoco ayudan demasiado. Cobresal venció en su visita a Audax Italiano y ya se escapó a nueve puntos, metiéndose en la pelea por incluso jugar la próxima Copa Libertadores como Chile 3.

Así las cosas, en Colo Colo ya se están viendo obligados a esperar que otros comiencen a caerse para poder clasificar. Y ojo, que hay un rival en específico que parece el ideal para eso.

El nuevo rival directo de Colo Colo para irse de copas

Hablamos de Audax Italiano, justo el elenco que cayó por 2-1 como local ante los mineros. Los floridanos han tenido un irregular andar en esta segunda rueda, marchando quintos con 43 unidades. En esa segunda rueda han ganado tres, empatado dos y perdido en seis oportunidades.

De momento el equipo de Juan José Ribera le lleva ocho puntos de ventaja al Cacique, distancia que se puede acortar si es que los dirigidos por Fernando Ortiz logran sumar de a tres en su visita a Chillán.

Colo Colo podría tener en Audax a un rival directo por un lugar en las copas del 2026. | Foto: Photosport.

Además, los albos necesitan con urgencia sumar victorias consecutivas para meter algo de presión en esa zona media. Y ojo, que eso es clave pensando en que en la última fecha Colo Colo recibirá justamente a Audax Italiano en el Monumental. ¿Podrán estar los itálicos al alcance del Popular a esa altura del torneo?

El próximo partido del Cacique

Los albos jugarán hoy sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas ante Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún. Este compromiso será válido por la fecha 26 de la Liga de Primera 2025.

