Colo Colo quedó muy complicado luego de la última fecha de la Liga de Primera. El Cacique se alejó mucho de la pelea por la clasificación a Copa Sudamericana, por lo que debe vencer como sea a Ñublense este fin de semana. Y para intentarlo, ya tiene formación definida.

Tras el empate con Deportes Limache, Fernando Ortiz perdió a dos importantes figuras en su esquema. Sebastián Vegas fue expulsado y Arturo Vidal terminó lesionado, siendo los grandes ausentes en la oncena contra los Diablos Rojos.

Pero el Tano no se hará problemas y este viernes paró a 11 jugadores, donde tuvo dos regresos y definición al reemplazante del King. Todo esto, luego de los reclamos públicos de Esteban Pavez por no ser considerado pese a ser uno de los capitanes.

Colo Colo tiene dos regreso y reemplazante para Arturo Vidal en su formación

Colo Colo tiene traerse los tres puntos de su visita a Ñublense a toda costa. Fernando Ortiz tendrá bajas y las reemplaza con lo mejor que tiene en su formación, la que contará con regresos y una sorpresa.

Tomás Alarcón toma el lugar de Arturo Vidal en la formación titular de Colo Colo. Foto: Photosport.

El Tano ratifica en la portería a Fernando De Paul. El Tuto ha rendido en el puesto y se ganó el derecho a ser el arquero estelar del Eterno Campeón en un momento clave para el plantel.

En la defensa y sin Sebastián Vegas, Colo Colo apuesta por el retorno de Jonathan Villagra desde el primer minuto. El zaguero acompañará a Emiliano Amor como dupla de centrales, dejando a Mauricio Isla por la derecha y Erick Wiemberg por izquierda.

En el mediocampo, Arturo Vidal será la baja más importante y su reemplazante ya está definido. Tomás Alarcón es quien tome el puesto del King en esa zona de la cancha, la que completan Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro.

Finalmente, el ataque por fin celebra el regreso a la titularidad de su goleador. Javier Correa irá desde el arranque como el 9, acompañado de Lucas Cepeda y Claudio Aquino por las bandas.

De esta forma, Colo Colo tiene formación definida para ir a desafiar a Ñublense. Esta será con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Jonathan Villagra y Erick Wiemberg en la defensa; Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Vicente Pizarro en el mediocampo; Lucas Cepeda, Javier Correa y Claudio Aquino en la delantera.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Colo Colo tiene formación para ir a enfrentar a Ñublense a Chillán. El duelo entre el Cacique y los Diablos Rojos está programado para este sábado 1 de noviembre desde las 18:00 horas en el Estadio Nelson Oyarzún.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones 2025

