Dentro de las varias cosas terribles que le han pasado en el año del centenario, en Colo Colo han lamentado tragedias en el Estadio Monumental. La Ruca ha sido testigo de muertes de hinchas por avalanchas y derrumbes de techos, lo que ha obligado a pensar en una remodelación total.

Si bien todavía no hay un acuerdo para comenzar a construir la nueva Ruca, sí hay un paso clave que ha dado el Eterno Campeón. Desde hace algunas semanas el club está trabajando en lo que será la renovación de accesos al recinto, donde instalará torniquetes con reconocimiento facial.

Para tratar de sacar de una vez por todas a los mal llamados hinchas, el Cacique hará una inversión millonaria para identificar a cada una de las personas que ingrese. Una situación con la que apuestan a avanzar en por fin poder jugar tranquilos y sin preocuparse del comportamiento de quienes dicen seguir al equipo.

Colo Colo da detalles del novedoso sistema de torniquetes con reconocimiento facial para el Monumental

Colo Colo se frota las manos para dar un paso adelante en la seguridad del Estadio Monumental. La instalación de torniquetes con reconocimiento facial promete sacar por fin a los conflictos que tantos problemas han generado en la Ruca y también en el Estadio Nacional, donde hubo tristes imágenes de apuñaladas entre hinchas.

Colo Colo tendrá un nuevo sistema de acceso al Estadio Monumental, con torniquetes de reconocimiento facial. Foto: Photosport.

Gustavo Poblete, gerente de operaciones de Blanco y Negro, conversó con Radio ADN y se refirió a lo que será esta inversión. “Hoy estamos firmando un contrato con una empresa brasileña con experiencia internacional, principalmente en Brasil, Uruguay y Paraguay, que es Imply, con el objeto de llevar a cabo un proyecto de torniquetes con reconocimiento facial“.

“Vamos a instalar 122 torniquetes a lo largo de los 8 ingresos del Estadio Monumental, eso significa que la suplantación de identidad va a quedar atrás. Van a ser de cuerpo completo, de una altura de 2,2 metros de altura por 1,5 de ancho y habrá un proceso de filas para que nuestros hinchas a través del rostro puedan ingresar al partido” añadió.

En esa misma línea, el gerente de operaciones del Cacique enfatizó en que “el proyecto de torniquetes es real, Colo Colo ha invertido millones de dólares, no quisiera hablar de cifras, y es a tres años. Queremos partir el próximo campeonato con este proyecto“.

“Los 122 torniquetes recogen la seguridad y el anhelo de tener un nuevo estadio. Esto viene en un conteiner, y en algún momento van a poder modificarse en su posición para adaptarse a la remodelación. Esperamos que vuelva la familia, que vuelva el colocolino al estadio, los niños, las señoras, vuelvan al estadio“, complementó.

Finalmente, avisaron la importancia en agilizar el ingreso a la Ruca. “Hoy tenemos 132 puertas y 8 accesos. Hoy el acceso manual es bastante más demoroso, se demora entre 15 y 25 segundos el reconocimiento de la persona, y el torniquete con reconocimiento facial se demora 6 segundos, por lo tanto en un minuto pueden entrar 10 personas“.

Colo Colo da un paso adelante y muy importante para la seguridad del Estadio Monumental. La remodelación del recinto todavía sigue esperando, pero ya las entradas tendrán un avance considerable para cuidar a los hinchas que sí van a ver fútbol.

