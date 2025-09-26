Colo Colo no ha tenido un centenario como se esperaba y ha sumado más fracasos que éxitos. Sin embargo, si bien las cosas no han resultado como se esperaba, sí hubo un anuncio que los hinchas esperaban hace rato: la remodelación del Estadio Monumental.

El día en que se cumplieron formalmente los 100 años del Cacique, la dirigencia de Blanco y Negro reveló la maqueta de lo que será la nueva Ruca. Desde entonces y con todas las polémicas internas en la mesa directiva, parecía que las cosas quedaban en nada.

Pero en las últimas horas se conoció que, más allá de que ha sido lento, el Eterno Campeón ha ido avanzando en su sueño de poder remodelar su casa. De hecho, avisaron los montos y los interesados que hay para poder transformarlo en realidad.

Colo Colo en conversaciones para dar el primer paso por el nuevo Monumental

Pese a la división que hay en la dirigencia, en Colo Colo no dejan de trabajar para tener lo antes posible el nuevo Estadio Monumental. El Cacique no pierde el tiempo y, aún con todo en contra, hace lo posible por avanzar.

La remodelación del Estadio Monumental avanza lento, pero avanza y Colo Colo cruza los dedos. Foto: Photosport.

Luego de haber presentado la maqueta, quedaba saber cuál será la marca que apostará tal como ocurrió con el Claro Arena. Y es en ese sentido que hay importantes novedades, según reveló el periodista Edson Figueroa en DaleAlbo AM este viernes.

“Hay alrededor de seis empresas que están trabajando para quedarse con los derechos de esa parte que vaya a auspiciar a Colo Colo. Han existido reuniones y avances al respecto con empresas nacionales y de afuera“, señaló el reportero albo.

Eso sí, Edson Figueroa fue claro en señalar que los montos obligan a una inversión gigante. “El Claro Arena costó alrededor de cerca de 50 millones, donde la marca puso cerca de 35. Para un proyecto de 60 mil personas son 150 millones. Eso es lo que se está buscando levantar. ¿Se dará? Es difícil. Ojalá“.

Quedará esperar para ver si es que de aquí a las próximas semanas aparecen algunas novedades respecto a este tema. Los problemas internos en Blanco y Negro hacen difícil soñar a los hinchas con que se haga realidad, por lo que deberán demostrar con hechos que sí están avanzando.

Colo Colo está haciendo lo posible por realizar la remodelación del Estadio Monumental. La Ruca pide a gritos y hace mucho tiempo un arreglo, pero que depende por ahora de muchos otros factores.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras trabaja en la remodelación del Estadio Monumental, Colo Colo trabaja para lo que será la última fecha antes del receso del torneo. El Cacique recibe a Deportes Iquique por la Liga de Primera este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo

