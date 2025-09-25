Arturo Vidal asoma como una de las grandes sorpresas en la formación de Colo Colo para recibir a Deportes Iquique. El King regresa a la titularidad en el Cacique ante la larga lista de bajas, pero su lugar no lo tiene asegurado y bien claro se lo dejó Fernando Ortiz.

Si bien el volante vuelve a ser considerado ante la suspensión de Esteban Pavez, el DT dio un golpe a la mesa y advirtió a todos sus jugadores. De hecho, les remarcó que jugará el que esté mejor, dando lo mismo si es un profesional o uno de los juveniles.

Fernando Ortiz le avisa a Arturo Vidal y Colo Colo que nadie tiene puesto asegurado

Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa en Colo Colo y se refirió a la larga lista de bajas que tendrá para enfrentar a Deportes Iquique. “Jugamos en casa, ante las bajas a la vista de todos no soy mucho de fijarme en eso, tengo un plantel donde pueden hacer un buen papel a los que les toque jugar“.

“Enfrentaremos a un rival con una idea de juego clara, estaremos en casa con nuestra gente y debemos ser protagonistas por lo grande que es Colo Colo. Hay que tener paciencia, será importante ganar en casa“, añadió.

Fernando Ortiz puso de ejemplo a Arturo Vidal en Colo Colo.

Ante las dudas que dejó lo visto en la Supercopa, Fernando Ortiz fue claro. “Para nosotros son todas finales desde que arrancamos hasta que finalizamos. Si tenemos esa mentalidad, no importa el rival, tenemos que hacer nuestro partido y lo que trabajamos en la semana. Mañana el rival tiene que sentir que estamos de local, que somos grandes y que vamos a proponer desde el minuto 0“.

Fue tras ello que el DT fue consultado por Arturo Vidal, dejando una reflexión que causó sorpresa. “No soy mucho de poner nombres a los que tengo a la plantilla, pero Arturo es uno más dentro del plantel“.

“Es un jugador de experiencia que le ha dado mucho al fútbol chileno, pero en la competencia es uno más. Si considero que Arturo o un compañero lo puede hacer mejor, lo haré porque el nombre no predomina. Está dentro de las condiciones de iniciar mañana como el resto“, complementó.

En esa misma línea, Fernando Ortiz señaló que “los que tengan la posibilidad de jugar, sin importar el sistema, lo tiene que hacer de buena manera. Los nombres propios son de experiencia, juventud y ganas de triunfar. El que le toque, tiene que rendir al máximo por la camiseta que le toca vestir“.

Finalmente y aprovechando de hablar de la inminente titularidad de Marcos Bolados, el técnico fue categórico. “Es de la plantilla y compite por un lugar. Conocemos sus características, si considero que pueda estar apto para iniciar, bueno. Si tiene que esperar, debe aprovechar. Las condiciones las tienes, debe competir y ganarse un puesto“.

Con esto, Fernando Ortiz le deja claro al plantel completo de Colo Colo que todos pelean por una camiseta de titular. El DT no tendrá regalones y apuesta a que cada uno se haga un espacio en base a rendimiento.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz afina los últimos detalles para lo que será el duelo de Colo Colo con Deportes Iquique. El Cacique hará de local ante los Dragones Celestes este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

