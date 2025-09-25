Mientras su dirigencia protagoniza un nuevo papelón, en Colo Colo tratan de poner el foco en la cancha. Este viernes el Cacique se pone al día en la Liga de Primera enfrentando a Deportes Iquique, duelo para el que puede tener importantes novedades en su citación.

Cuando en Blanco y Negro siguen con su pelea de egos, el plantel trabaja a las órdenes de Fernando Ortiz tratando de salir de su crisis. Ante los Dragones Celestes será vital sumar de a tres para seguir soñando con copas internacionales y, para conseguirlo, habrá sorpresas.

Si bien ya fueron considerados para la Supercopa ante la U de Chile, la expulsión de Sebastián Vegas y las lesiones en ese encuentro los dejaron sin terreno. Ahora el panorama es distinto, por lo que pueden tener su gran oportunidad.

Dos canteranos y un cortado vuelven a la citación en Colo Colo

Colo Colo no puede ceder más terreno y, en su partido pendiente ante Deportes Iquique, debe ganar a toda costa. Con varias bajas en sus filas, el Cacique tendrá que ir a buscar tres puntos para acercarse a la zona de copas internacionales y así salvar el centenario.

Manley Clerveaux será una de las novedades de Colo Colo ante Deportes Iquique. Foto: Colo Colo.

Fernando Ortiz lo tiene más que claro y tendrá sorpresas en su citación. Según reveló DaleAlbo, Manley Clerveaux, Jerall Astudillo y Cristián Riquelme serán parte de la convocatoria alba para el compromiso.

El haitiano se ha ganado su lugar desde el arribo del DT, pero se quedó con las ganas de sumar minutos en la Supercopa ante las bajas que hubo en pleno duelo. Ahora, con Francisco Marchant en la selección chilena para el Mundial Sub 20, tiene un espacio disponible para mostrarse.

El segundo es el joven delantero de la cantera, quien ha destacado en el fútbol joven y tendrá una chance. Con Javier Correa prácticamente descartado, Salomón Rodríguez y él se pelean el puesto de 9 de Colo Colo ante Deportes Iquique.

Finalmente está el lateral izquierdo, quien ha tomado más protagonismo luego de que Jorge Almirón lo tuviera cortado. Quedará esperar para ver si es que le dan una chance o si vuelve a quedarse con las ganas.

Colo Colo entregará la lista definitiva de citados durante horas de esta tarde. El Cacique afina detalles para poder ir a buscar los tres puntos y así iniciar su remontada para asegurar una copa internacional en 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con Deportes Iquique?

Colo Colo tendrá su última práctica este jueves para lo que será el partido pendiente con Deportes Iquique. El Cacique vuelve a la cancha este viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

