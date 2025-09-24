El proceso de Fernando Ortiz en Colo Colo ya esta en marcha, pero el calendario no le permitía muchos partidos para ir dándole rodaje al equipo. El Cacique apenas tuvo la Supercopa ante la U de Chile y su partido pendiente antes del receso de la Liga de Primera, algo que preocupaba al DT.

El choque con Deportes Iquique este viernes iba a ser la última prueba antes del largo parón por el Mundial Sub 20. Sin embargo, se ha conocido que el Eterno Campeón estaba trabajando en algunos amistosos para los que esperaban el visto bueno.

Y este miércoles, luego de la reunión de directorio de Blanco y Negro, salió humo blanco al respecto. Lo mejor es que no será uno ni dos sino que tres partidos los que tendrá el Cacique para darle rodaje a la máquina de Fernando Ortiz.

Los tres importantes amistosos que tendrá Colo Colo en el receso

Colo Colo no perderá el tiempo y aprovechará el parón por el Mundial Sub 20 para sumar rodaje. Fernando Ortiz le pidió a la dirigencia buscar amistosos para la pausa del torneo y le dieron en el gusto con tres importantes desafíos.

Colo Colo tendrá tres importantes amistosos, entre ellos otro con Deportes Puerto Montt. Foto: Photosport.

Fue Aníbal Mosa quien confirmó los encuentros que tendrá el Eterno Campeón mientras la Liga de Primera se reanuda. “Uno de los puntos que vimos fue lo de los partidos amistosos. Estamos confirmando un partido con Puerto Montt el 8 (de octubre), también otro con Ñublense el 1 (de octubre)“, añadió.

Eso no fue todo, ya que desde Colo Colo confirmaron un tercer duelo más, aunque será sin público. “También uno a puertas cerradas el 11 (de octubre) con Palestino, cosa que el equipo tenga rodaje y fútbol en el cuerpo para llegar a las competencias que se reanudan“.

En esa misma línea, Aníbal Mosa remarcó que estos desafíos le permitirán a Fernando Ortiz seguir probando fórmulas para la recta final del torneo. “Era una petición que teníamos del cuerpo técnico y tenemos buenos rivales para mover el equipo“.

Uno de los encuentros con los que se especuló era ante Deportes Temuco, pero las cosas no llegaron a buen puerto. “Entiendo que fue por un tema de permisos, porque nosotros cuando salimos a buscar equipos lo que buscamos es que nos den ciertas garantías económicas, de operación, de los campos de juego, pero deben hacerse cargo de la permisología“.

“En Temuco hubo problemas, teníamos otras alternativas como Ñublense que es buen equipo. Será en Chillán, qué bueno que tienen la confirmación de las autoridades“, sentenció.

De esta forma, Colo Colo jugará su partido pendiente por la Liga de Primera y luego se enfocará en los amistosos para seguir sumando rodaje. El Cacique quiere mostrar lo antes posible su nueva propuesta y así soñar con una clasificación a copas internacionales al final de la temporada.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Antes de los amistosos, Colo Colo tiene que ponerse al día en la Liga de Primera con un duelo clave. El Cacique enfrenta a Deportes Iquique este viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025