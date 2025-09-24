Colo Colo tuvo una Supercopa para el olvido ante la U de Chile, en la que no sólo perdió el título. El Cacique lamentó lesiones importantes y la expulsión de Sebastián Vegas, la que lo obliga a cambiar sus planes para su partido pendiente en la Liga de Primera.

La tarjeta roja que recibió el defensor contra el Bulla lo deja cumpliendo castigo en el próximo duelo en el torneo, el que será ante Deportes Iquique antes del parón por el Mundial Sub 20. Esto lleva a Fernando Ortiz a buscar variantes y todo indica que ya tiene a su reemplazante.

El DT, que ya lleva tres semanas trabajando con el plantel, no quiere arriesgarse y, pese a contar con varios juveniles, opta por la experiencia. Así por lo menos quedó claro en la práctica de este miércoles, donde si bien no paró una oncena, sí ordenó a la defensa.

Emiliano Amor se viste para tomar el lugar de Sebastián Vegas en Colo Colo

Colo Colo no se hará problemas y apuesta por un experimentado ante la baja de Sebastián Vegas. El Cacique probó una defensa este miércoles, en la que quedó claro quién es el elegido para sumarse a la última línea alba: Emiliano Amor.

Emiliano Amor es el elegido para reemplazar a Sebastián Vegas en Colo Colo. Foto: Photosport.

El zaguero, que ya tomara el puesto de su compañero en la Supercopa, será quien entre a cubrirlo ante Deportes Iquique. Así lo confirmó el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN. “Tiene muchas bajas. Hoy no hizo práctica de fútbol formal, no hay certeza del equipo que pondrá contra Deportes Iquique, pero sí podemos adelantar movimientos defensivos ante la suspensión de Sebastián Vegas“.

Publicidad

Publicidad

Ahí explicó la línea de cuatro que se paró en esos trabajos en Colo Colo esta mañana. “Mauricio Isla, Emiliano Amor, Jonathan Villagra y Erick Wiemberg son los cuatro hombres del fondo que seguramente jugarán“.

ver también ¿Y la Supercopa? El aviso de Colo Colo sobre el tiempo en que se verá el sello de Fernando Ortiz

La opción llega en un momento clave para el zaguero, quien termina contrato a fin de año y debe demostrar que puede seguir ayudando. Con Alan Saldivia lesionado, el pobre nivel que ha mostrado Daniel Gutiérrez y Nicolás Suárez con la Sub 20, tiene una gran oportunidad para dar un golpe a la mesa.

El resto del equipo sigue siendo toda una incógnita. Arturo Vidal ha entrenado como volante de contención ante la ausencia de Esteban Pavez, lo que permitiría el regreso de Claudio Aquino desde el primer minuto.

Publicidad

Publicidad

Colo Colo reordena sus ideas pensando en el duelo clave que se jugará ante Deportes Iquique. El Cacique debe sumar de a tres a toda costa ante unos Dragones Celestes que están luchando por evitar el descenso.

¿Cuáles son los números de Emiliano Amor esta temporada?

Previo al duelo con Deportes Iquique, Emiliano Amor ha logrado disputar un total de 21 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias en los 1.311 minutos que acumula dentro de la cancha.

ver también Peligroso: Colo Colo se niega a descartar a Javier Correa ante Deportes Iquique

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Emiliano Amor entrena como titular en Colo Colo para el próximo duelo en la Liga de Primera. El Cacique se enfrenta a Deportes Iquique en el Estadio Monumental este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

Publicidad