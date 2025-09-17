Colo Colo no lo pasa bien luego de la goleada recibida ante Universidad de Chile. Para colmo de males, ahora supo de la sanción impuesta a Sebastián Vegas por su tarjeta roja.

Los Albos tenían mucha ilusión en la disputa de la Supercopa. Era la oportunidad de endulzar el amargo centenario con la conquista de un título. Sin embargo, ni el debut de Fernando Ortiz pudo evitar el 3-0 sufrido ante el Romántico Viajero, que generó muchas dudas en el estreno del nuevo DT.

La sanción a Sebastián Vegas

Uno de los puntos negativos que tuvo la derrota de Colo Colo ante Universidad de Chile, fue la expulsión de Sebastián Vegas. Cuando caían por 1-0 con gol de Matías Sepúlveda, el formado en Audax Italiano sujetó a Nicolás Guerra y el árbitro Felipe González le mostró la roja luego de revisar en el VAR.

ver también Ganó la Recopa con Colo Colo y da cinco nombres que deben irse: “Vidal cumplió un ciclo y renueva”

Tras la roja de Vegas, los Albos no pudieron equilibrar las acciones ante los Azules y terminaron sellando su derrota sin mucha oposición. Lo peor, es que estaba pendiente la sanción de Vegas y el técnico Fernando Ortiz estaba atento para saber si podría contar con él en los siguientes encuentros.

Pues bien, el Tribunal de Disciplina determinó aplicarle un partido de castigo a Sebastián Vegas. De esta manera, Colo Colo no podrá tener al zurdo en su siguiente partido por la Liga de Primera, el cual será como local ante Deportes Iquique el próximo 26 de septiembre.

Si bien el castigo que recibió el defensor fue el mínimo,de igual forma se ratifica su ausencia ante los Dragones Celestes y le genera un problema a Fernando Ortiz, quien tendrá que reordenar el equipo para ese encuentro. Tampoco contará con Esteban Pavez por acumulación de amarillas.

Publicidad

Publicidad

El momento de la falta de Vegas a Guerra. Imagen: Photosport

Sebastián Vegas arribó en este 2025 a Colo Colo, a préstamo desde Monterrey. Su cesión en Macul termina a fines de la temporada. Desde su arribo a los Albos, el defensa ha disputado 31 partidos, anotando 3 goles.