Un primer tiempo para el olvido es el que está viviendo Colo Colo en la Supercopa ante Universidad de Chile en el Estadio Santa Laura. El Cacique cae tras los goles de Matías Sepúlveda y Nicolás Guerra.

Sin embargo la tormenta perfecta del Cacique se condimenta de otra manera en los primeros 35′ del encuentro en Independencia.

Sebastián Vegas le dio una mala noticia a Fernando Ortiz en su debut en la banca alba, porque se fue expulsado a la media hora de partido tras una jugada con Nicolás Guerra.

La tormenta perfecta para Colo Colo en la Supercopa

Cuando corrían los 25′ del primer tiempo, un carrerón de Nicolás Guerra la intercepta Sebastián Vegas bajando al Kun, antes de que marcara el segundo de los azules.

La gente de Universidad de Chile la reclamó y el juez de la Supercopa decidió ir al VAR para determinar la situación. Luego de un bochorno, donde las pantallas mostraron todas las acciones previas, y sin el retroceso preciso para ver la jugada puntual, el árbitro tomó la decisión.

De acuerdo a su criterio y el VAR, Vegas hizo una jugada peligrosa en contra de Guerra lo que lo hizo merecedor de la tarjeta roja, con el primer dolor de cabeza de Fernando Ortiz.

Mira la jugada que terminó con uno menos para Colo Colo:

Por ahora, la U vence a un complicado Colo Colo por 0 a 2 y, por ahora, se está quedando con la Supercopa. El Cacique lamentó dos cambios obligados y una expulsión.