Son horas de decisiones claves las que está viviendo Colo Colo. La conclusión de este pésimo 2025 que atravesó el Cacique hace que se tomen medidas extremas de cara al próximo año, sobre todo en la conformación del plantel.

Y es que son varios los jugadores que no estuvieron a la altura en el Popular y que lo más probable es que no continúen para el 2026. Mientras algunos tienen contrato vigente, otros terminan su vínculo, por lo que su salida es mucho más fácil.

Este es el caso de Sebastián Vegas, quien arribó a inicios de año desde el Monterrey. El defensor de 28 años terminó su préstamo y en Colo Colo no harán ningún esfuerzo por extender su estadía en el club.

Es más, su adiós ya se materializó. Basta con ver las redes sociales de Ana Luisa Ganuza, nada más ni nada menos que su esposa, para ratificar que el futuro de Vegas estará bastante lejos del Estadio Monumental.

Esposa de Sebastián Vegas ratifica su adiós de Colo Colo

Por medio de un par de historias en Instagram, la presentadora de televisión y actriz mexicana oficializó la despedida de su marido. “Si bien desde que llegamos supe que solo estaríamos unos meses aquí, siempre es difícil despedirse y dejar lo que ya habías considerado tu casa. Gracias Chilito por todo”, escribió Ganuza.

Con esta historia la esposa de Sebastián Vegas ratificó su adiós de Colo Colo. | Foto: Captura.

Así las cosas, se pone punto final al paso de Sebastián Vegas por el Popular, uno que estuvo marcado por un irregular nivel a pesar las buenas sensaciones que dejó en el inicio. Ahora su futuro estará en el Monterrey, club dueño de su pase hasta junio del 2028.

Los números de Sebastián Vegas

El defensor de 28 años jugó en el Cacique un total de 35 partidos, siendo 22 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, seis en Copa Chile y uno en la Supercopa. Anotó tres goles, recibió diez amarillas y una roja directa en 2.673minutos de acción.