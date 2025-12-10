El proceso de Fernando Ortiz al mando de Colo Colo puede estar viviendo sus últimas horas. Este miércoles el Cacique se reunirá en el Estadio Monumental para hacer en análisis de la temporada 2025 y ver si es que finalmente el técnico seguirá al mando para el 2026.

El arribo del Tano tenía como objetivo descomprimir el camarín que lo pasaba mal con Jorge Almirón, pero también meterse en un torneo internacional. Tras el fracaso rumbo a la Copa Sudamericana que dejó sin premios al Eterno Campeón en su centenario su futuro quedó en el aire y más ante las dudas que hay en cada uno de los bloques de Blanco y Negro.

Colo Colo no sabe qué hacer con Fernando Ortiz

Los rumores sobre una salida de Fernando Ortiz de Colo Colo han generado un enorme revuelo. Este miércoles el periodista Edson Figueroa contó qué lo que está pasando al interior del Estadio Monumental con el técnico del Cacique. “No hay y esto es una realidad porque metí mucho mensaje, hablé con mucha gente, no hay una decisión tomada. No se va a llegar como otras veces. No descarto que estén tomando desayuno antes, pero hasta anoche, no había una decisión tomada“, dijo en Dale Albo AM.

En esa misma línea, el reportero albo remarcó que en Blanco y Negro no saben qué hacer. “Sé que ninguno de los tres bloques tenía la certeza de sacar al Tano Ortiz. Ninguno de los tres bloques tenía la certeza de ratificarlo. Están evaluando muchas cosas“.

Fernando Ortiz complicó su estadía en Colo Colo. Foto: Photosport.

En esa misma línea, llamó a estar atentos a lo que pueda pasar con un hombre clave en todo esto. “Vamos a ver cuál es la postura de Daniel Morón, que hoy es el gerente deportivo y algo tendrá que decir. No ha hablado en el último tiempo. La última vez dijo que se sostenga Jorge Almirón“.

Publicidad

Publicidad

“Todos sienten que lo que pasó esta temporada y lo que pasó en los últimos partidos es que hay gran responsabilidad de los futbolistas. Más que de un técnico, fue de los jugadores. Errores puntuales en la cancha, actitud, disciplina, un montón de cuestiones que ocurrieron. Sienten que hay que hacer una limpieza“, complementó.

Edson Figueroa dejó en claro que “no hay una convicción de qué va a pasar, entienden que mayoritariamente la responsabilidad es de los jugadores. Sienten que el Tano trabaja bien, les encanta el carácter que ha tenido no citando a Pavez, sentando a Vidal y las muestras de carácter que ha mostrado. Pero sienten que el momento es muy difícil“.

ver también ¿Llega o no? Cuentan toda la verdad sobre el traspaso de Sebastián Galani de Coquimbo a Colo Colo

“Una de las posturas que me planteaban es que es sabido que no tiene considerado a Arturo Vidal, pero comienza la próxima temporada, pierdes un partido y aparecen declaraciones de Vidal incendiando esto. Cómo se lidia con esa presión“, añadió.

Publicidad

Publicidad

Edson Figueroa no se quedó ahí y avisó que puede pasar cualquier cosa. “Hasta anoche, la decisión no estaba tomada. Esa es la realidad. Y estoy más cerca de lo que decían ayer: 50-50“.

Eso sí, enfatizó en que puede haber una movida al interior de Colo Colo que puede darle un respiro. “Si eso ocurriera (que llegue Zamorano de gerente deportivo), el Tano Ortiz seguiría“.

¿Qué tan real es la opción de Pablo Guede como reemplazante de Fernando Ortiz en Colo Colo?

El rumor de la salida de Fernando Ortiz de Colo Colo venía con un candidato en conversaciones para reemplazarlo: Pablo Guede. Ante esto, Edson Figueroa dijo que “hoy diría que no, porque estuve averiguando y hoy no tendría los apoyos en la mesa de Blanco y Negro para ser entrenador de Colo Colo“.

Publicidad

Publicidad

“No me parece una mala carta, pero no tiene los apoyos hoy. Cuando pregunté, me dijeron que no por situaciones extra futbolísticas. Voy a otro lado y me dicen que Guede no“, agregó.

Finalmente, avisó que el interés de Colo Colo en Pablo Guede no es nuevo y que hubo acercamientos antes de que saliera Jorge Almirón. “Fue uno de los nombres que estuvo antes del Tano Ortiz“.

¿Cuáles son los números de Fernando Ortiz en Colo Colo?

Fernando Ortiz cerró la temporada 2025 con un total de 9 partidos oficiales dirigidos en Colo Colo. En ellos consiguió 4 triunfos, 1 empates y 4 derrotas, con 14 goles a favor y 13 en contra.

Publicidad

Publicidad