Mucha polémica hay en Colo Colo tras la decisión del directorio de Blanco y Negro de mantener a Fernando Ortiz en el cargo de entrenador para el 2026.

Esto debido a la controversia que hay con Arturo Vidal, a quien no tiene considerado como titular, lo que provocó la molestia del King que habla contra el entrenador después de los partidos.

Quien entiende que el cortocircuito es total es Johnny Herrera. Identificado con U de Chile, el ex meta asegura que el Cacique debería cortar a Vidal, pues su rendimiento ha sido pobre.

“A Vidal le estás regalando un año de contrato, gratis, porque por rendimiento tendría que haber seguido la misma línea de Amor, Isla y Vegas”, aseguró en TNT Sports. “No fue ni más ni menos que ellos”, añadió.

Vidal constantemente ha sido reserva con Ortiz

Vidal no aporta a la paz de Colo Colo

Johnny Herrera indica que el ex jugador de la Juventus podría seguir el ejemplo de Esteban Pavez, quien también fue cortado por el entrenador, pero no ha sido tan incendiario en sus declaraciones.

“Por ejemplo Pavez, que tiene más historia que Vidal en Colo Colo, siendo capitán y todo, le tocó estar en el banco y lo respetó”, sostuvo comparando ambos casos.

Johnny agrega que Pavez “no le tocó la oreja al entrenador, no emitió declaraciones como las de Vidal. Y fue raro lo que pasó con Pavez”.

Finalmente, entiende que en este fin de año o incluso durante todo el 2026, el choque de Vidal con Ortiz será un drama constante. “Conclusión, vamos a tener una buen teleserie”, cerró.

