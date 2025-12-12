Guarello carga contra Vidal: “Tiene destruido el camarín de Colo Colo”

Las declaraciones de Arturo Vidal tras el cierre de temporada de Colo Colo siguen dejando reacciones. El King mostró todo su descontento con Fernando Ortiz, quien pocos días después fue ratificado como entrenador del Cacique para la temporada 2026.

El reclamo del volante tuvo que ver con su suplencia en los últimos partidos del Cacique. Muchos criticaron sus palabras, más considerando lo que esto significa para la estadía de Ortiz. Ahora, se sumó Juan Cristóbal Guarello, quien condenó con todo a Vidal en Radio Agricultura.

“Lo que llamó la atención fue cómo Vidal arremetió con todo, pidiendo poco menos que la salida de Ortiz, refrendado por su preparador físico, Juan Ramírez. La interna está brava“, dijo el comentarista.

“Qué difícil es lidiar hoy día con estas estrellas. No juegan y de inmediato se te ponen en contra, aquello de que aman al club y que el club está antes de los intereses personales queda en entredicho cuando ves la actitud de Vidal“, le comentó también Cristián Caamaño.

“Vidal tiene destruido el camarín de Colo Colo”

“Pero el tema de fondo es que Colo Colo terminó un año desastroso, plata quemada, y con un jugador como Vidal que te tiene destruido el camarín“, estalló Juan Cristóbal Guarello.

“Porque no solo puedes cuestionar su rendimiento, sino que sale a atacar directamente al entrenador porque no lo puso a él. O sea, ‘o juego yo o esto no corre'”, condenó.