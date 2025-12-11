Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

Patricio Yáñez fulmina a Colo Colo por mantener a Fernando Ortiz: ” Hay cero confianza en el DT”

La permanencia del entrenador argentino en el Cacique para la temporada 2026 genera muchas dudas y controversias.

Por Carlos Silva Rojas

Sigue a Redgol en Google!
Fernando Ortiz no se mueve de Colo Colo.
© PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORTFernando Ortiz no se mueve de Colo Colo.

Un día noticioso tuvo Colo Colo este miércoles, porque Blanco y Negro decidió mantener como entrenador del club a Fernando Ortiz, de cara a la temporada 2026.

La concesionaria que administra al cuadro albo decidió respetar el contrato del argentino, quien se queda en Macul pese a los malos resultados bajo su mandato.

El Tano llegó a Colo Colo para levantarlo y clasificarlo a la Copa Sudamericana, algo que no consiguió por el pésimo cierre de la Liga de Primera con derrotas ante Cobresal y Audax Italiano.

Revelan el triste monto que tiene destinado Colo Colo para sus nuevos fichajes

ver también

Revelan el triste monto que tiene destinado Colo Colo para sus nuevos fichajes

Pato Yáñez reclama por la continuidad de Fernando Ortiz

La permanencia de Fernando Ortiz en Colo Colo fue analizada por Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura cuestionó la medida.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 indicó que no es serio dejar al Tano en la banca y decir que su contrato otra vez será revisado a los seis meses, según las propias palabras de Aníbal Mosa.

Publicidad

“Yo esperaba que no siguiera tras no alcanzar los objetivos, porque me daba la impresión de que no había convicción en la continuidad. Ahora Aníbal Mosa dijo que iban a revisar su permanencia a los seis meses, es decir, hay cero confianza en que pueda alcanzar el proyecto que tiene Colo Colo“, dijo el Pato.

Fernando Ortiz sigue en Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

Fernando Ortiz sigue en Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

“En la primera rueda es imposible proyectar si se puede ganar el campeonato, ya que puedes terminar cuarto o quinto y capaz que al técnico lo saquen. Encontré que es una situación muy forzada, yo creo que tiene que ver con dos temas puntuales: uno lo económico y lo segundo Arturo Vidal, en el sentido que él lo ha manejado y lo ha dejado afuera”, cerró Yáñez.

Publicidad

Por ahora, Fernando Ortiz seguirá en Colo Colo y será el encargado de armar el plantel para 2026.

Destapan al gran responsable detrás de la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo

ver también

Destapan al gran responsable detrás de la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo

Lee también
Johnny arremete contra Vidal: "Colo Colo le está regalando un año"
Colo Colo

Johnny arremete contra Vidal: "Colo Colo le está regalando un año"

El gran responsable detrás de la continuidad de Ortiz en Colo Colo
Colo Colo

El gran responsable detrás de la continuidad de Ortiz en Colo Colo

Revelan el triste monto que tiene destinado Colo Colo para fichajes
Colo Colo

Revelan el triste monto que tiene destinado Colo Colo para fichajes

Se arma con todo: las dos grandes figuras que llegan a Audax
Chile

Se arma con todo: las dos grandes figuras que llegan a Audax

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo