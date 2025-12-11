Un día noticioso tuvo Colo Colo este miércoles, porque Blanco y Negro decidió mantener como entrenador del club a Fernando Ortiz, de cara a la temporada 2026.

La concesionaria que administra al cuadro albo decidió respetar el contrato del argentino, quien se queda en Macul pese a los malos resultados bajo su mandato.

El Tano llegó a Colo Colo para levantarlo y clasificarlo a la Copa Sudamericana, algo que no consiguió por el pésimo cierre de la Liga de Primera con derrotas ante Cobresal y Audax Italiano.

ver también Revelan el triste monto que tiene destinado Colo Colo para sus nuevos fichajes

Pato Yáñez reclama por la continuidad de Fernando Ortiz

La permanencia de Fernando Ortiz en Colo Colo fue analizada por Patricio Yáñez, quien en radio Agricultura cuestionó la medida.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 indicó que no es serio dejar al Tano en la banca y decir que su contrato otra vez será revisado a los seis meses, según las propias palabras de Aníbal Mosa.

Publicidad

Publicidad

“Yo esperaba que no siguiera tras no alcanzar los objetivos, porque me daba la impresión de que no había convicción en la continuidad. Ahora Aníbal Mosa dijo que iban a revisar su permanencia a los seis meses, es decir, hay cero confianza en que pueda alcanzar el proyecto que tiene Colo Colo“, dijo el Pato.

Fernando Ortiz sigue en Colo Colo. Foto: Alejandro Pizarro/Photosport

“En la primera rueda es imposible proyectar si se puede ganar el campeonato, ya que puedes terminar cuarto o quinto y capaz que al técnico lo saquen. Encontré que es una situación muy forzada, yo creo que tiene que ver con dos temas puntuales: uno lo económico y lo segundo Arturo Vidal, en el sentido que él lo ha manejado y lo ha dejado afuera”, cerró Yáñez.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, Fernando Ortiz seguirá en Colo Colo y será el encargado de armar el plantel para 2026.