Una temporada para el olvido vivió Colo Colo en 2025. Para resumir lo mal que la pasó el Cacique en la temporada basta decir que no le alcanzó para clasificar a la Copa Sudamericana.

Los albos se quedaron sin competencia internacional para 2026, por lo que la continuidad del entrenador Fernando Ortiz quedó en entredicho tras la finalización de la Liga de Primera.

Sin embargo, el directorio de Blanco y Negro decidió de manera unánime que el director técnico argentino se mantiene en el cargo para la campaña de 2026.

Daniel Morón, el responsable de la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo

A pesar de que el rendimiento de Colo Colo con el Tano Ortiz a la cabeza no fue bueno, el directorio de ByN aprobó de forma unánime su permanencia.

Todo se debe a la gestión que realizó el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, quien según El Mercurio fue clave para que el transandino no se moviera de su cargo.

“El campeón de América con el Cacique expuso que el Tano había desarrollado un proceso serio, con énfasis y oportunidades para los juveniles. Pero también aterrizó la realidad: mencionó que no había muchas alternativas y que tampoco se contaban con los recursos necesarios“, explicó el citado medio.

Fernando Ortiz ahora será el encargado de liderar el proyecto deportivo de Colo Colo, que espera volver a ser un equipo competitivo tras el nefasto 2025.