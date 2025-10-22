Que Colo Colo y la U de Chile son archirrivales es algo sabido por cualquier futbolero en este país. Incluso más de algún fanático fuera de nuestro territorio estará enterado de la historia de aquel duelo. Sin duda, en más de alguna ocasión, albos y azules se han visto las caras para competir por un fichaje.

Fue hace muchísimos años. En 1995 sin ir más lejos. Todo lo contó un icónico jugador que tuvo el Cacique. Un mediocampista que jugó más de 350 partidos con la camiseta blanca. Las referencias son para Marcelo Espina, quien concedió una entrevista al Podcast Centenario.

En esa entrevista con el periodista Felipe Bianchi, el Calamar recordó su llegada a Pedrero. Pero antes, describió una brevísima estadía en la capital chilena. “Ese partido Argentina-Chile cambia el rumbo de mi vida en todo sentido. No sólo por haber jugado en la selección, el debut, el gol”, manifestó Espina.

Marcelo Espina llegó a Colo Colo a jugar en 1995 por un millón de dólares. (CLAUDIO DIAZ PHOTOSPORT).

“Me catapultó para que Colo Colo me viera y me quisiera comprar. Entonces fue un antes y un después en mi carrera. Era inestable hasta seis meses antes de esa convocatoria por rendimiento. Pero esos 6 meses fueron extraordinarios. Fui goleador, me convocó Passarella y luego todo fue bueno”, revivió el Cabezón.

Publicidad

Publicidad

Añadió un dato increíble, pero cierto. “Fui el último volante goleador en el fútbol argentino. No es un dato menor. Un cariñito”, dijo y sacó pecho el gran Marcelo Espina, quien también fue director técnico de los albos. Y gerente deportivo de Blanco y Negro.

ver también Dos leyendas de Colo Colo se lanzan con fuertes críticas para Claudio Aquino tras el empate vs Racing

Marcelo Espina revela que la U lo buscó antes de su fichaje por Colo Colo en 1995

Marcelo Espina jamás imaginó que su paso por Colo Colo sería lo que fue, pero sí tuvo que poner a los albos por sobre U de Chile, según reveló en la entrevista con el Podcast Centenario. Ya había tenido experiencia fuera de Argentina: defendió al Irapuato y al Atlante en México.

El salto al Cacique no fue tan sencillo de decidir. “Sabía que económicamente era inestable, recién asumía Peter Dragicevic y tenía dificultades el club. Una semana antes me fue a buscar la U a mi casa, Platense se puso de acuerdo rápidamente con Colo Colo que aceleró y en cuatro días me fui de raje”, manifestó Espina.

Publicidad

Publicidad

“Estaba de vacaciones. Conocía a Barti (Marcelo Barticciotto), (Daniel) Morón, (Miguel) Ramírez y el Coca Mendoza. Santiago no lo conocía, con la selección dormí, jugué y volví. Era todo novedad, de a poco me fui metiendo en el corazón de la gente”, contó el imborrable Calamar, quien reveló una increíble anécdota.

Marcelo Espina como gerente deportivo de Blanco y Negro. (Christian Iglesias/Photosport).

Tiene que ver con Arturo Vidal, uno de los futbolistas más importantes que han surgido del semillero albo. “No sabía que lo hice debutar, me lo recordó un periodista chileno”, cerró el comentarista de ESPN, una figura legendaria en la historia de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad

ver también El fuerte tirón de orejas para Arturo Vidal por su viaje a Brasil: “Los días libre son para…”

.