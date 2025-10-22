Colo Colo hace rato que cuenta los días para que este desastroso 2025 llegue a su fin. Los albos quieren tomarse revanchas en la próxima temporada, aunque para eso sea clave abrochar aunque sea la clasificación a la Copa Sudamericana del 2026.

Sin embargo, y poniéndose en el escenario de que los albos fracasen en ese objetivo, será más que necesario una reconstrucción total del millonario plantel que se armó para este año.

Ahí será clave el darle una oportunidad a esos canteranos que, al no tener espacio en el primer equipo, han tenido que salir a buscar minutos mediante algún préstamo. Y ojo, que hay uno en particular que no ha desaprovechado esa chance y está haciendo bastante méritos en su actual equipo.

ver también Presidente de Peñarol cuenta la firme sobre el futuro de Brayan Cortés: “Hay que negociar…”

El primer refuerzo de Colo Colo para el 2026

Hablamos de Diego Ulloa, lateral izquierdo de 22 años que ha sido uno de los pilares en la defensa de Unión La Calera. El canterano tiene contrato vigente con los albos y termina su préstamo con los cementeros en diciembre.

Desde hace bastante el defensor que ha tenido que salir del Monumental para poder jugar. Por ejemplo en el 2022 estuvo a préstamo en Deportes La Serena y en el 2023 en Barnechea, mientras que desde el 2024 que está en La Calera.

Diego Ulloa debe volver a Colo Colo en diciembre tras terminar su préstamo en Unión La Calera. | Foto: Photosport.

Publicidad

Publicidad

Cabe destacar que Diego Ulloa fue parte del pago para que por fin los albos pudiesen comprar a Erick Wiemberg tras dos años negociando su préstamo con Unión La Calera y Deportes Valdivia.

Para que Wiemberg firmara hasta 2027 el canterano debió quedarse por una temporada más en La Calera, cesión que finalizara en diciembre para que pueda volver al Cacique. ¿Podrá pelear por un puesto con el mismo jugador por el que fue moneda de cambio?

Los números de Diego Ulloa en este 2025

El jugador de 22 años ha disputado en esta temporada un total de 30 partidos, siendo 22 por la Liga de Primera y ocho en Copa Chile, sumando un total de 2603 minutos de acción.

Publicidad

Publicidad

ver también Se empieza a mover la grúa para sacar a un jugador de Colo Colo: interés desde Brasil y Estados Unidos

De los 32 partidos que han jugado los cementeros en este año Ulloa ha sido titular en 30. Solo no jugó en la fecha 10 y 17 de Liga de Primera por acumulación de tarjetas amarillas.