De que no ha sido el año de Colo Colo, no es una noticia. El Centenario terminó siendo un festejo muy opaco en Macul y el 2025 no estuvo a la altura de la historia del club de David Arellano.

Sin embargo, las cosas pueden ir cambiando. Quizás, no con un giro categórico, pero sí pensando en el 2026. El equipo que se espera armar para la siguiente temporada, piensa dejar atrás todos los malos momentos vividos recientemente.

Para eso, un aliciente sería clasificar a Copa Sudamericana. Es un reto difícil, considerando los cuatro puntos de distancia de Cobresal. Pero, lo importante es que no es imposible y que, en la penúltima fecha, Colo Colo enfrenta, precisamente a los Mineros.

ver también Bestia negra: Colo Colo juega una nueva “final” ante el equipo al que nunca le ganó en la historia

Uno que podría partir

Como buen lapso final del campeonato nacional, se avecina una vista nublada en el horizonte. No son nubes en pleno verano, sino humo. Deliciosa fumarada que se arma con las partidas y las llegadas de jugadores. En Colo Colo, uno empieza a ser sondeado para partir.

¿De quién hablamos? Pues de Alan Saldivia, el defensor charrúa del Cacique. Si bien ya había despertado el interés de ciertos equipos a mitad de año, según Cooperativa Deportes, nuevamente habría activado el paladar de algunos elencos extranjeros.

Tal como se negoció hace algunos meses, se estaría barajando la opción de que Saldivia parta a Estados Unidos o Brasil, bajo la forma de un préstamo. Eso sí, la campaña de Colo Colo podría repercutir en las ofertas por el charrúa.

Publicidad

Publicidad

Alan Saldivia podría irse a préstamo | Photosport

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo tendrá un importante duelo ante Deportes Limache, el próximo lunes 27 de octubre, a las 20.00 horas, en el Estadio Monumental.