Bestia negra: Colo Colo juega una nueva “final” ante el equipo al que nunca le ganó en la historia

Desastrosa. Esa palabra define la campaña de Colo Colo en la temporada 2025, para la cual se reforzó con todo y la va a terminar sin ningún título.

Tan mala ha sido la temporada de los albos que a falta de seis fechas para el final de la Liga de Primera se encuentra en el octavo lugar, por ahora sin clasificación a copas internacionales.

El Cacique viene de perder por 1-0 ante el líder Coquimbo Unido, por lo que necesita volver a las victorias y el lunes tiene una verdadera final ante Deportes Limache.

Colo Colo jugará ante Deportes Limache, su gran verdugo de 2025

Colo Colo se enfrenta en el estadio Nacional ante el cuadro limachino, que viene en alza y de sumar una victoria clave ante Cobresal, que lo sacó de la zona de descenso.

Para el cuadro blanco ha sido una verdadera pesadilla el equipo tomatero, porque ya jugaron tres encuentros en la temporada y no le ha podido ganar jamás.

La primera vez que se vieron las caras fue en el lejano 31 de enero por la Copa Chile en el estadio Monumental, encuentro que terminó 2-2. Tan raro fue ese compromiso que anotó el antigoleador Salomón Rodríguez.

Luego, el 2 de mayo se midieron nuevamente, ahora en el estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, con victoria para Limache por 1-0 ante la escuadra que por esos tiempos era dirigida por Jorge Almirón.

Foto: Raul Zamora/Aton Chile

Por último, y el resultado más abultado de todos, se dio el 10 de mayo, porque Deportes Limache simplemente aniquiló a Colo Colo con un 4-1, para así avanzar en la Copa Chile. Tan bien le ha ido al conjunto de Víctor Rivero en dicho torneo, que está en la final.

En resumen, Colo Colo va ante su nueva Bestia Negra y pase lo que pase el lunes en Ñuñoa tendrá superioridad estadística en los choques frente a frente con los albos.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Deportes Limache por la Liga de Primera?

El partido entre Colo Colo y Deportes Limache se jugará este lunes 27 de octubre, a partir de las 20:00 horas en el estadio Nacional.