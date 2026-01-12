Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, reconoció este lunes que su comportamiento durante la semifinal de la Supercopa de España frente al Real Madrid no fue el correcto.

El momento en cuestión ocurrió durante la derrota 2-1 de los colchoneros en Arabia Saudita, cuando Simeone fue captado por las cámaras increpando a Vinícius mientras este era sustituido. Según la lectura de labios difundida, el ‘Cholo’ le dijo al brasileño: “Te va a echar Florentino, acuérdate…”, frase que encendió las redes y acrecentó la tensión entre las partes.

“Quiero pedir disculpas al señor Florentino y al señor Vinícius por el episodio que vieron. No está bien de mi parte ponerme en la posición que me puse. No está bien lo que dije, lo acepto”, comentó el “Cholo”.

Hablando de lo deportivo de la Supercopa de España, Simeone admitió que el Real Madrid merecía pasar. “Ellos nos ganaron y merecieron pasar”, confesó el Cholo.

Simeone y Vinícius han discutido en varias oportunidades

Barcelona campeón de la Supercopa de España

Más allá de la controversia con el Real Madrid, Simeone también tuvo palabras para el Barcelona, flamante campeón de la Supercopa de España. “Es un equipo que persigue una idea futbolística y el resultado es claro en los trofeos que está ganando”, destacó el director técnico del Atlético de Madrid.

El gesto no pasó desapercibido y fue interpretado como una señal de fair play en medio de un torneo cargado de tensiones y polémicas. Además, el director técnico confesó no avanzar en la temporada actual.

Así, el DT argentino intenta cerrar un capítulo incómodo, bajarle el perfil a la controversia y volver a enfocarse en lo deportivo, mientras el Atlético de Madrid busca recuperar terreno y estabilidad en una temporada que todavía tiene mucho por jugarse.