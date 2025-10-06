Es tendencia:
Alexis Sánchez, Vinicius y Mbappé: la particular burla contra el Real Madrid

El Maravilla anotó el primer gol del partido entre el Sevilla y el Barcelona, válido por la octava fecha de La Liga española.

Tenemos de vuelta al Maravilla. Alexis Sánchez está teniendo un renacer, a sus 36 años, en el fútbol español, vistiendo los colores del Sevilla– El chileno volvió a anotar, en el trascendental triunfo por 4-1 ante el Barcelona por La Liga.

Alexis Sánchez es noticia, no tan sólo por el hecho de anotar su segundo tanto en el Sevilla, sino que también por hacerlo frente al Barcelona. Y, claro, por celebrarlo con todo, después de decir que no lo haría.

En el contexto más general de La Liga, además, el triunfo sevillano permitió que el Barcelona sume su primera derrota en el torneo y no logre retomar el primer lugar, tras el triunfo del Real Madrid, el sábado, ante el Villarreal.

Burlas para los merengues

El gol de Alexis, la posterior goleada y, por supuesto, el triunfo madridista del día anterior, fueron los condimentos principales de La Liga del fin de semana recién pasado. Es por eso que no pasó desapercibida la conquista del Maravilla y la utilizaron incluso para burlarse.

Un meme crearon. En el se puede ver a Vinicius Junior y Kylian Mbappé con la camiseta del Sevilla, riendo y aplaudiendo, mientras ven en la televisión a Alexis Sánchez. Claramente, la idea era molestar a los hinchas merengues que celebraron el triunfo del Sevilla.

Claro que los que más deberían celebrar no son los madridistas, sino los sevillanos. Esto, porque el cuadro nervionense se metió en puestos de Conference League, empatando en puntaje con el Atlético de Madrid y a dos de sus coterráneos del Betis.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de La Liga?

