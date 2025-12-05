Se salvaron Haaland y Mbappé: el grupo que le pudo tocar a Chile si clasificaba al repechaje

El sorteo de la Copa del Mundo se realizó en Estados Unidos en una ceremonia bien “agringada”, lo que debe haber dejado feliz al presidente de la FIFA Gianni Infantino y al de ese país, Donald Trump.

Quienes no quedaron tan felices fueron los bolivianos, que para llegar a este torneo deben sortear dos rondas de repechaje, instancia en la que pudo estar Chile de haber sumado algunos puntos más.

De todas formas, el grupo al que hubiese caído Chile era complicado. Esto porque habrán dos estrellas mundiales que chocarán en la misma zona: Kilyan Mbappé y Erling Haaland.

El Grupo I, al que puede clasificarse Bolivia, está compuesto por Francia, Senegal y Noruega. Uno de los más complicados que se sortearon en Washington.

Haaland jugará su primer Mundial

El calendario que puede tocarle a Bolivia

Los partidos de este grupo se jugarán el 16, 22 y 28 de junio entre Nueva York, Boston, Filadelfia y Toronto.

Para clasificar, Bolivia primero debe ganarle a Surinam en la semi del denominado “Repechaje B” internacional. De vencer, en la final jugará ante Irak.

Estos partidos de la repesca se llevarán a cabo en México a fines de marzo del próximo año, instancia para la que se prepara el cuadro altiplánico.