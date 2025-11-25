El Real Madrid marcha primero en La Liga de España con 32 puntos, por encima del Barcelona (31) gracias a 10 victorias, dos empates y una derrota. Asimismo, en la fase de liga de la Champions League cosecha tres triunfos en cuatro partidos.

Sin embargo, el buen momento en la cancha no se refleja en el camarín. Es que el vestuario merengue está quebrado y la interna ya es calificada como una “guerra civil”.

Es que en el plantel del Real Madrid no son pocos los jugadores que definitivamente no congenian con el entrenador Xabi Alonso, el ex mediocampista merengue que llegó a la banca de los capitalinos tras su gran campaña al mando del Bayer Leverkusen multicampeón en Alemania la temporada antepasada.

Tal como detalló el Daily Mail en Inglaterra, “la sulfurosa guerra civil del Real Madrid por el nombramiento del nuevo entrenador Xabi Alonso continúa, y la lista de jugadores que se han enfrentado al ex entrenador del Bayer Leverkusen no hace más que crecer”.

Los detractores y respaldos de Xabi Alonso en el Real Madrid

El mismo medio sostiene que “Vinícius Júnior sigue siendo el mayor detractor de Xabi Alonso”, mientras el programa El Partidazo de COPE revela que los otros detractores del DT son Federico Valverde, Rodrygo, Brahim Díaz, Endrick y Ferland Mendy.

En Europa se habla de la “guerra civil” en el camarín del Real Madrid.

Publicidad

Publicidad

Es decir, contra el entrenador español están casi todos los sudamericanos del Real Madrid, menos Franco Mastantuono y Eder Militao.

Por el bando contrario, Kylian Mbappé se ha convertido en el gran regalón de Xabi Alonso, incluso quitándole la designación de los penales a Vinícius. Respaldan también al DT Thibaut Courtois, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Arda Güler.

En lo futbolístico, Real Madrid vuelve a la acción este miércoles como visita frente al Olympiacos Piraeus por la Champions League, para después verse las caras ante Girona por La Liga.

Publicidad