Karim Benzema es una leyenda del fútbol en cuanto a trofeos y muchos también lo ponen al nivel de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid. El actual jugador del Al-Ittihad es voz autorizada para hablar de los mejores siempre.

Por eso, en diálogo con AS se animó a responder la compleja pregunta de parar su XI ideal histórico. Y para sorpresa de todos, el ex campeón de la Liga y Champions League le hizo tremenda alusión al Barcelona, su eterno rival.

Con total sinceridad, el artillero francés escogió 10 de los 11 futbolistas que participaron del clásico de España. Entre los merengues y culés, el ganador del Balón de Oro 2022 paró inusual equipo en cancha.

Benzema con todo en su XI ideal

Karin Benzema no dudó al elegir sus XI favoritos para pararlos en cancha, donde se decantó por figuras del Real Madrid y Barcelona que él vio en cancha. Solo el arquero es un ajeno a esta rivalidad.

Benzema en uno de sus últimos Clásicos de España /Getty Images)

“De portero, Neur; Dani Alves, Pepe, Sergio Ramos y Marcelo; Pogbá, Zizou (Zidane) y Ronaldinho; arriba pongo a Messi, Cristiano Ronaldo y Ronaldo (Fenómeno)”, lanzó el francés.

Publicidad

Publicidad

Y ante las múltiples figuras que dejó afuera, el artillero galo fue consultado sobre a quiénes dejaría en la banca. Ahí, con total sinceridad dijo que “de suplente me pongo dentro, más Iniesta y Modric”.

ver también Con 2 ex Colo Colo: Los 15 mejores delanteros del Real Madrid, según prestigiosa revista deportiva

Karim Benzema lo ganó todo en el Real Madrid por año. Llegó en 2009 con Manuel Pellegrini en la banca, para dejar el equipo a mediados del 2023 y saltar a la liga de Arabia Saudita.