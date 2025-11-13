El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, concedió una entrevista al programa “El Matí de Catalunya Ràdio”, donde conversó con Ricard Ustrell sobre la actualidad del club. Uno de los temas más destacados fue la inesperada visita de Leo Messi al Camp Nou, realizada sin previo aviso al club.

La coincidencia con la publicación de una entrevista en SPORT, en la que el argentino expresaba su dolor por la forma en que tuvo que abandonar el Barça y su deseo de regresar algún día a la ciudad y a la entidad, acaparó la atención.

¿Qué dijo Joan Laporta sobre Messi?

Laporta explicó que conoció los detalles del episodio después de que ocurriera: “Sé cómo fue”, comentó. “La visita fue un gesto espontáneo y de puro barcelonismo. No lo sabía de antemano”, admitió. Además, aseguró que Messi siempre será bienvenido: “Puede volver al Camp Nou cuando quiera, porque es su casa. Cuando me contaron cómo sucedió, me pareció un arrebato simpático, natural y lleno de amor por el Barça”.

El dirigente también se refirió al vínculo actual entre la directiva y el astro argentino: “Nuestra relación es correcta. No le envié ningún mensaje, pero aquí se le quiere y él lo sabe. Siempre hemos dicho que merece el homenaje más bonito del mundo, y estoy convencido de que así será”.

Laporta adelantó que el club trabaja para que pronto puedan disputarse partidos en el estadio, y en ese contexto espera rendir un gran homenaje al mejor jugador de la historia: “Me consta que a él también le haría ilusión. No me arrepiento de nada, porque el Barça está por encima de todos. No fue como hubiéramos querido, pero en aquel momento no se pudo hacer de otra manera. Si el homenaje puede servir para cerrar ese capítulo, estaremos muy satisfechos”.

La foto viral de Messi en el Camp Nou:

Messi visitó el Camp Nou y lo compartió en su cuenta de instagram @leomessi

