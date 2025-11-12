Más de 27 millones de Me Gusta: la foto de Messi que amenaza el récord de Cristiano Ronaldo

Los hinchas del Barcelona fueron sorprendidos esta semana por Lionel Messi, esto porque el actual jugador del Inter Miami, que dejó el club catalán en 2021, reapareció en el Camp Nou y encendió la ilusión de los fanáticos al compartir un mensaje en redes sociales que insinuó un posible regreso.

La visita del astro argentino al estadio donde brilló durante más de dos décadas, coincidió con la previa de la concentración de la selección argentina, donde se preparan para un amistoso frente a Angola.

La foto viral de Messi que rome récords las redes sociales

La foto de Lionel Messi regresando al Camp Nou tras varios años se volvió viral y rompió récords en redes sociales. Capturada por Rodrigo De Paul, la imagen ya acumula más de 27 millones de “me gusta” y 800.000 comentarios, situándose entre las 20 publicaciones con más reacciones en la historia de Instagram, incluso superando la marca de Cristiano Ronaldo con la Nations League.

El argentino expresó su emoción por volver al estadio donde vivió sus mejores momentos: “Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo…”

Messi en el Camp Nou @leomessi vía Instagram

La publicación, que tomó por sorpresa incluso al propio club, fue interpretada como ungesto de amor hacia el Barcelona y una posible señal de deseo por reencontrarse con el equipo de su vida.

Mientras tanto, Messi se encuentra concentrado con la selección argentina, preparándose para el amistoso ante Angola, en medio de las especulaciones sobre un eventual regreso al Barça.

La visita sorpresa de Lionel Messi al Camp Nou

Esta es la primera vez que Lionel Messi vuelve al Camp Nou desde su traumática salida en 2021. El 10 tenía intenciones de renovar su contrato con Barcelona, pero cuestiones de presupuesto pusieron fin a la larga historia entre ambos.

Hace unos días, Joan Laporta, presidente del club, declaró que le gustaría hacer un partido de despedida para Messi en el renovado Camp Nou. “Sería una bonita forma de inaugurar el estadio con 105.000 espectadores. Dependerá de que él quiera, pero me encantaría hacerlo si sigo como presidente. Sería una manera hermosa de expresar nuestra gratitud y reconocimiento“, dijo.

