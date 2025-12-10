Alexis Sánchez es un futbolista que lleva muchos años en la élite, por lo que es voz más que autorizada para elegir a los mejores jugadores de la historia de este deporte.

El tocopillano ha tenido una extensa y exitosa carrera, la cual lo ha hecho pasar por Cobreloa, Colo Colo, River Plate, Udinese, Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y en la actualidad, se mantiene en el primer nivel jugando en Sevilla.

Las elecciones de Alexis Sánchez

Alexis Sánchez es una persona que vive y respira fútbol. Desde pequeño soñaba con jugar en estadios llenos y ayudar a su familia con un balón. Hoy es una estrella de este deporte, por lo que fue sometido a una entretenida elección de los mejores de la historia en cada faceta.

Al ser consultado por el mejor definidor de todos los tiempos, en el video difundido por ESPN UK no dudó en quedarse con Ronaldo. En más de una ocasión, el de Tocopilla ha manifestado su enorme admiración por el brasileño.

Para el mejor creador de juego, se quedó con Xavi Hernández. Mejor defensor: Carles Puyol; mejor regateador: Neymar. Estos tres jugadores mencionados fueron sus compañeros en Barcelona, donde jugó entre 2011 y 2014. Al elegir al futbolista con mayor aura, seleccionó a Ronaldinho.

Claro que la pregunta que siempre separa aguas y crea debates, es la del mejor de la historia. Ahí, Alexis Sánchez fue incapaz de decir solo uno, por lo que se quedó con dos para ese honor: Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Con este último, también compartió camarín en los Culés.

Además de destacar a Messi como uno de los más grandes de todos los tiempos, también ubicó a la Pulga como el mejor de la historia de La Liga de España. Alexis Sánchez demostró su respeto al jugador al que le ganó dos finales de Copa América.