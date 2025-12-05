Prensa argentina llora a pesar de grupo fácil tras el sorteo del Mundial de 2026: “Máximo riesgo”

Nos duele, claro que sí. Este viernes se realizó el sorteo del Mundial de 2026, donde lamentablemente no estará la selección chilena, pese a que lo jugarán hasta 48 equipos.

Uno de los grandes candidatos para ganar la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá es Argentina, actual monarca del certamen que organiza la FIFA.

La Albiceleste quedó en una zona ridícula, porque será parte del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. Pese a lo fácil del camino, en la prensa argentina ya están llorando.

Olé llora por el sorteo del Mundial para Argentina

En Olé analizaron el camino de Argentina, y pese a que reconocen que les tocó fácil en la fase de grupos, ya están reclamando por el cruce que pueden tener en 16avos de final.

El citado medio indica en su titular: “los grupos del Mundial 2026: zona amable para Argentina y un cruce de 16vos de máximo riesgo“.

“La fortuna le mostró un rostro amigable a la Selección Argentina en la fase inicial: deberá enfrentarse a Argelia, Austria y Jordania por el Grupo J. Aunque luego, en playoffs, el panorama se presenta más complejo dada la talla de los posibles adversarios“, explicaron.

Si Argentina y España ganan sus respectivas zonas no jugarán hasta la final, si van avanzando de ronda, pero si los europeos quedan segundos del Grupo H y los de Lionel Messi ganan su sector, se topan en 16avos.

Lionel Scaloni junto a la Copa del Mundo. (Photo by Jia Haocheng – Pool/Getty Images)

“La Scaloneta deberá jugar en la región central y oeste. Sus partidos en el Grupo J serán en Kansas City, Dallas o San Francisco. En 16avos de final podría tocarle enfrentar a España o Uruguay, que integran el Grupo H“, explica Olé.

Argentina empezará con un grupo fácil, pero en segunda ronda ya se puede medir ante España o Uruguay de Marcelo Bielsa, algo que no le gusta a la prensa argentina.