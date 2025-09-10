La selección de Argentina sufrió una derrota ante Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias 2026. Fue una caída por la cuenta mínima gracias a un gol de penal de Enner Valencia, quien desató el festejo con su conquista. Y también algo de ardor de los perdedores.

Así al menos lo dejó claro un zurdo jugador que pertenece a los registros del Atlético Madrid de España. Las referencias son para Nicolás González, quien fue titular en el estadio Monumental Isidro Romero Carbo de Guayaquil, donde La Tri hizo de local.

González jugó los 90 minutos y evidenció ante los micrófonos que no le gustó para nada ponerle este broche a las clasificatorias. Tampoco la manera que tuvieron los ecuatorianos de festejar el partido. “Nos tocó perder, pero nos vamos con la frente en alto”, dijo el ex jugador de la Juventus y la Fiorentina de Italia.

Nicolás González enfrenta la marca de Alan Franco en la victoria de Ecuador sobre Argentina. (Franklin Jacome/Getty Images).

“Los muchachos acá están contentos parece. Ganaron la final del mundo. Pero nada”, aseguró González. Una cuestión que, evidentemente, Ecuador no ha conseguido. Pero tampoco lo hizo el futbolista de 27 años, quien se formó en Argentinos Juniors y jugó por el Stuttgart antes de llegar a la Serie A de Italia.

Nico González se burla de Ecuador y dice que da todo por Argentina

Nico González dejó esa ironía dedicada a Ecuador, que celebró con mucho fervor la victoria ante Argentina. Enner Valencia fue abrazado por Piero Hincapié, zaguero zurdo que pasó desde el Bayer Leverkusen de Alemania al Arsenal de la Premier League inglesa.

Enner Valencia y Piero Hincapié celebran en Guayaquil. (Franklin Jacome/Getty Images).

Luego del pitazo final, el jolgorio fue total. Pero eso ya no fue tema para Nico González, quien refrendó su compromiso con la Albiceleste. “Yo hago un trabajo por el grupo, por el equipo y esta selección”, manifestó el zurdo de 27 años, quien alcanzó a jugar dos partidos en la Serie A antes de emigrar a los Colchoneros.

“Leo (Scaloni) lo sabe. Me voy muy feliz a Madrid“, sentenció Nico González, quien suma 45 partidos en el seleccionado trasandino, donde tiene seis goles en su registro. Contento viajará a la capital española, pero con una derrota que no podrá borrar. Y que le dolió, como el par de caídas en la final de la Copa América 2015 y 2016.