Mundial 2026

Tras sorteo del Mundial 2026: Figura de Argentina ya sueña con final ante inédito rival

La definición del grupo J dejó a los actuales monarcas bien posicionados y con la primera opción de avanzar de ronda.

Por Felipe Pavez Farías

Tagliafico recalcó que quiere una nueva final contra Japón
© Getty ImagesTagliafico recalcó que quiere una nueva final contra Japón

El mundial 2026 empieza a tomar forma y este viernes ya se conocieron los grupos de las 48 selecciones que buscarán quedarse con el trofeo de ser el mejor del planeta fútbol. Y como era de esperarse Argentina fue una de las más beneficiadas.

El actual campeón del mundo quedó en el grupo J, junto con Argelia, Austria y Jordania. Lo que desató varias reacciones, especialmente entre los jugadores transandinos que ya levantaron la copa en Qatar 2022.

Así fue como Nicolás Tagliafico reaccionó en vivo y en directo al sorteo. Fiel a su estilo el lateral izquierdo del Lyon no se guardó nada y recalcó que Argentina es más favorita que nunca para ganar el próximo mundial.

“Sí señores. Es un grupo duro. Tiene buenos jugadores Argelia. Accesible no hay nada pero son tres rivales ganables”, puntualizó el futbolista que ha sido parte del renacer de la albiceleste con títulos en Qatar y en las últimas Copas América. 

¿Hasta dónde va a llegar Argentina en el próximo Mundial?

A tal llegó la confianza que hasta el lateral confesó que ya sueña con una final y hasta pidió rival. “Me encantaría que toque Japón. Quiero a Japón. Japón en la final me encanta”, remató. 

Scaloni pidió mesura en Argentina 

Declaraciones totalmente opuestas a las que realizó el entrenador de la selección Argentina. Lionel Scaloni fue más mesurado y pidió calma tras el sorteo del Mundial. “Primero hay que pasar de grupo y luego pensar en los 16avos que serán muy duros”, lanzó de entrada el coach trasandino.

Pero además detalló que no hay puestos asegurados y que esperará hasta el último plazo para definir la lista. “Vamos a dar lo máximo. Tenemos una base de chicos que viene empujando de atrás y si le tenemos que dar la oportunidad, se la daremos”, sentenció sobre posibles novedades en la lista final.

