Sebastián Beccacece ya se mentaliza en lo que será el próximo Mundial del 2026. Pese a que aún faltan dos fechas por disputarse de las Eliminatorias, la selección de Ecuador aseguró su pasaje en la reciente jornada de junio.

Por lo mismo, el ex ayudante de la Roja con Jorge Sampali ya planifica lo que será el máximo desafío a nivel de selecciones. Ante esto, marca importantes diferencias con el calvo estratega.

ver también ¿Es chileno? Sebastián Beccacece elige al mejor jugador que dirigió en su carrera

“Asumimos de manera natural que tenemos buenos futbolistas y que queremos hacer el mejor Mundial de la historia del Ecuador”, lanzó fuerte y claro Beccacece al medio Primicias.

“Me gusta la exigencia que llega desde afuera, pero el fútbol es día a día. Tenemos seguros tres partidos; hay que ganarse el derecho de jugar el cuarto y así sucesivamente”, complementó quien también fuese entrenador de Universidad de Chile.

Sebastián Beccacece vs Jorge Sampaoli

Con Jorge Sampaoli ya disputó dos Mundiales como lo fue Brasil 2014 y Rusia 2018. En ambos solo llegó a octavos de final. Por lo que ahora el desafío es superar a quien fue su mentor en el fútbol y con quien permaneció a la sombra por largos años.

ver también “Salió de una cueva”: histórico de Ecuador criticó sin asco a Beccacece pese a ir al Mundial

Pero también Sebastián Beccacece busca marcar la historia de Ecuador, que su mejor presentación fue en 2006 con octavos de final ante Inglaterra. David Beckham fue el encargado de anotar el único tanto que marcó su despedida de Alemania.

Publicidad

Publicidad

Por lo que ahora no deja ningún detalle al azar para no repetir los mismos errores que se vieron en el pasado. “Aprendí en la vida que todo lo que tenga que ver con obligación, limita la creatividad. Y todo lo que tenga que ver con placer y disfrute, aumenta la creatividad (…) Pero si desviamos la atención y pensamos en junio 2026 y nos perdemos este presente, automáticamente nos estamos condenando”, sentenció.

Beccacece sueña a lo grande en Ecuador

¿Cuáles son las selecciones clasificadas al Mundial 2026?

Hasta el momento son 13 las selecciones clasificadas al próximo Mundial del 2026. Las primeras que aseguraron su puesto son los organizadores Estados Unidos, México y Canadá.

Publicidad

Publicidad

Luego viene Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Australia, Ecuador y Brasil. En tanto para el repechaje ya está clasificada Nueva Caledonia.