Algo muy similar a lo ocurrido con Colo Colo en el mercado de fichajes para confeccionar el plantel de 2025 podría ocurrir en la UC durante la ventana de traspasos para la campaña que se avecina. Más precisamente el caso de Emiliano Amor, defensor central que acaba de salir del Cacique.

Pero que disputó toda la temporada pasada a pesar de que terminó su contrato y se despidió formalmente del club y sus hinchas. Lo hizo a través de una emotiva carta, donde recordó esa remontada alba para despojar del título a la Universidad de Chile.

Pero la salida sorpresiva del uruguayo Maximiliano Falcón y la falta de ingenio de Blanco y Negro le dieron una nueva chance a Emi Love, quien no sólo regresó a Pedrero. También vio mucha acción durante la campaña: sumó 20 partidos en la Liga de Primera 2025.

Emiliano Amor vio la roja ante Huachipato en el Monumental. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Aunque sus mejores años de albo ya habían pasado. Lo propio podría ocurrir con un zaguero polifuncional que no llegó a un acuerdo para extender su permanencia en San Carlos de Apoquindo: Tomás Asta-Buruaga, quien también dejó por escrito su adiós a la Franja.

“Me llevo aprendizajes, risas y momentos importantes que me ayudaron a crecer en lo personal y profesional”, escribió Tomi en su cuenta de Instagram. Tras su adiós del Claro Arena, Asta-Buruaga surgió como opción en Unión La Calera. También en Huracán de Argentina. Pero por el momento sigue en condición de agente libre. Algo que en Cruzados SADP saben muy bien.

La UC a lo Colo Colo en el mercado: Buljubasich le abre la puerta a Asta-Buruaga

Sin afán de replicar lo hecho por Colo Colo en el mercado, en la UC se mostraron llanos a hacerlo de todos modos. “Con respecto a Tomás, terminó su contrato, pero tampoco está cerrado ese tema”, expuso José María Buljubasich sobre el ex defensor de Deportes Antofagasta y Everton de Viña del Mar.

Tomás Asta-Buruaga en acción con la UC: terminó la campaña 2025 como lateral derecho. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“No hay nada definitivo. Mientras no consiga club y nosotros sigamos buscando, puede haber una posibilidad. Pero no es algo que esté definido”, sentenció el Tati, quien dejó abierta la entrada al Claro Arena para Asta-Buruaga en la presentación oficial de Jimmy Martínez.

El zaguero tiene 29 años y sumó 100 partidos con la camiseta del plantel estelar de Universidad Católica: anotó tres goles, regaló cuatro asistencias y recibió 12 tarjetas amarillas en 6 mil 356 minutos de acción. El tiempo dirá si puede engrosar aquel registro en el equipo que adiestra Daniel Garnero…

Así quedó Universidad Católica en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

La UC terminó en el 2° lugar de la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2025, lejísimo del campeón Coquimbo Unido. Pero de todos ganó el Chile 2 y aseguró su presencia en la fase de grupos de la Copa Libertadores de América que se avecina.

