El mediocampista Jimmy Martínez comenzó oficialmente su etapa como refuerzo de Universidad Católica y vive sus primeros días bajo la atención mediática que implica arribar a un elenco grande nuevamente.

Proveniente de Huachipato, el volante fue presentado y rápidamente se convirtió en tema por su paso en Universidad de Chile, elenco en el que no alcanzó un buen rendimiento y retornó al cuadro acerero.

“Creo que he tenido a lo largo de mi carrera varios clubes donde he ido creciendo, donde he ido madurando y ahora llego en un buen momento personal y en un buen momento para el club”, afirmó el nuevo volante cruzado.

Jimmy Martínez jugando por Universidad de Chile el 2019

Significado de llegar a U. Católica

En esta línea, el nuevo mediocampista de la “Franja” dejó claro que su foco está puesto completamente en los desafíos con la camiseta cruzada. “Estoy motivado de estar acá, es un gran desafío estar en esta institución”, manifestó.

Además, el nuevo jugador de Católica se refirió a la competencia que tendrá por un puesto titular en el equipo de Garnero. “Es un plantel donde en todas las posiciones tiene competencia. Mi misión es competir de igual a igual y aportar, ya que si yo ando bien, el equipo igual”, comentó el nuevo jugador cruzado.

Jimmy Martínez tuvo un gran paso por Huachipato, donde en los 3 últimos años ganó 2 títulos (un Campeonato Nacional en 2023 y una Copa Chile en 2025). “A muchos les llama la atención, pero es un club modelo a nivel país. Se trabaja de muy buena forma”, relató orgulloso de lo logrado.

En tanto el gerente deportivo José María Buljubasich señaló sobre Martínez que “es un jugador que en varias ocasiones lo hemos querido traer, así que hoy estamos contento que esté con nosotros. Creemos que será un gran aporte a este plantel”.