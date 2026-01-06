Eduard Bello se convirtió en una pieza fundamental de Universidad Católica el 2025, por lo que tras terminar la temporada, el jugador a préstamo debía regresar a Barcelona de Ecuador. Pero tras semanas de negociaciones se definió dónde jugará el delantero la próxima temporada.

La Franja buscaba sellar la continuidad del jugador, mientras que el equipo dueño de su pase buscaba su regreso. Y tras analizar la situación, ambos equipos llegaron a un acuerdo y el jugado venezolano se quedará en la precordillera.

Eduard Bello se queda en Universidad Católica

A pesar de que el pase del jugador estaba evaluada en 1.1 millones de dólares, desde la UC lograron convencer a la escuadra ecuatoriana y llegaron a un económico acuerdo.

Según revela ADN Deportes, los Cruzados pagaran 200 mil dólares por el pase del delantero de 30 años, quien se posicionó en la escuadra titular de Daniel Garnero el 2025, anotando 6 goles y dos asistencias en el Campeonato Nacional.

Tras esto, el medio revela que desde la UC descartaría a un nuevo fichaje en esa posición, donde Teodoro Arce sonaba como candidato para reemplazar a Bello.

La carrera de Eduard Bello

El jugador de 30 años comenzó su carrera en su natal Venezuela, donde militó en Yaracuyanos FC. Tras una temporada dio el salto a Carabobo FC.

El 2018 llegó a la liga chilena donde se sumó a Deportes Antofagasta y en 2021 se despidió de Chile para llegar a la liga mexicana y sumarse a Mazatlán.

El 2024 llegó a Barcelona SC de Ecuador y el 2025 regresó a Chile como jugador a préstamo de Universidad Católica.

