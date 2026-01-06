Universidad Católica cerró uno de sus principales objetivos el 2025 y logró la ansiada clasificación a Copa Libertadores. Por lo mismo, la UC ha comenzado a reforzarse con fuerza y, a pesar de que ya ha anunciado 4 refuerzos, aún quedan jugadores por fichar.

Recientemente, la Franja anunció las incorporaciones de Bernardo Cerezo, Jimmy Martínez, Justo Giani y Matías Palavecino al plantel, a quienes esperan sumar a una figura argentina

El central que busca U Católica

A pesar de que hay distintos jugadores en la órbita de la Franja, el equipo tiene interés principal en uno que buscan concretar pronto. “Entiendo que la prioridad es cerrar a Agustín García Basso y que está cerca de ser refuerzo cruzado“, reveló el periodista Bruno Sampieri en sus redes sociales.

Agustín García Basso fue campeón con Racing esta temporada.

La carrera de Agustín García Basso

El experimentado central de 33 años comenzó su carrera en Boca Juniors el 2012, para luego pasar por clubes como Douglas Haig, Sportivo Belgrano, Ramón Santamarina, Agropecuario, Estudiantes y Quilmes.

El 2022 dio el salto fuera de Argentina, donde fichó por Deportivo Cuenca, para luego pasar por Independiente del Valle. El 2024 regresó a Argentina donde fichó por Racing Club.

Con Independiente del Valle logró la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Ecuador el 2023, mientras que con Racing consiguió la Copa Sudameriana el 2024 y el 2025 se coronó campeón de la Recopa Sudamericana.

García Basso sería el principal interés de la UC.

Los refuerzos de la UC

En conversación con El Deportivo, José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados, comentó que a pesar de las incorporaciones, el plantel aún no está cerrado.

“Estamos viendo la opción de un extremo más y de un central. La idea es tener dos jugadores por puesto para competir y no tener el problema de este año. La idea es tener un equipo más amplio y que el cuerpo técnico tenga jugadores para poder rotar”, señaló.