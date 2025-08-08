Sebastián Beccacece tenía preparada una enorme sorpresa en la alineación de Ecuador para la visita a la Roja. Se trató de un futbolista que tuvo su debut con la camiseta de la selección antes de estrenarse en su club, el Independiente del Valle.

Las referencias son para Darwin Guagua, quien estuvo durante 60 minutos en la cancha del Estadio Nacional para aquel empate sin goles. “Es algo que fuimos haciendo siempre a lo largo del proceso. En los ocho partidos que jugamos, seguimos buscando juventud y probando jugadores“, explicó Beccacece.

Aquel tema le significó un escándalo al ex director técnico de Universidad de Chile. En suelo ecuatoriano se habló abiertamente de un chanchullo. Por eso mismo, hubo una investigación para saber el motivo de la titularidad de Guagua. Y también le trajo un costo al joven nacido en Guayaquil el 6 de noviembre de 2007.

Sebastián Beccacece da indicaciones con Gabriel Suazo cerca. (Andres Pina/Photosport).

Así lo contó en el podcast Independientemente, que el mismo club ecuatoriano realiza. En una entrevista que dura más de una hora, Guagua contó parte de esa experiencia ante el Equipo de Todos. “Fue duro para mí. La gente de mi propio barrio mandaba mensajes a mi familia. Yo traté de seguir siempre, les decía que no miren las redes, que nos enfoquemos acá. Al final siempre nos vamos a tener a nosotros en lo bueno y en lo malo”, reconoció el promisorio volante ofensivo.

Agregó que “de la nada me pasó eso. Me llegaban solicitudes de mensajes en Instagram de gente deseándome lo peor del mundo. Veía eso, lo leía. Mi mami me dijo que no leyera, que me hacía mal. Yo le decía que ‘esto me tiene que servir, lo veré como una motivación’. Y así fue”. Una dificultad muy compleja de superar a tan temprana edad.

Darwin Guagua, el joven de Ecuador recuerda su polémico debut ante la Roja que salpicó a Beccacece

Darwin Guagua siente que Ecuador dio un paso futbolístico hacia adelante y todavía tiene fresco su debut ante la Roja bajo la tutela de Sebastián Beccacece. “El fútbol acá está mejor. Si me toca un equipo brasileño, les quiero ganar”, apuntó el jugador de 17 años.

Darwin Guagua lucha un balón ante Felipe Loyola en el 0-0 entre Chile y Ecuador. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Hablaba bastante con el psicólogo y con los de IDV social. Me ayudaron bastante también. Es un tema que me pasó así de repente. Jamás había estado en una polémica en mi vida“, expuso Guagua sobre aquel partido, donde a la hora salió reemplazado por el ex Everton de Viña del Mar Janner Corozo.

“El profe (Beccacece) me decía que estoy bien, me estaba ganando un puesto. Ahí dijo que ya era hora, estaba jugando en la 19 un tiempo. Me estaba yendo bien y me dijo que durante un mes enterito me había ganado el puesto, que en este partido iba a arrancar. Así fue”, recapituló Darwin Guagua sobre un día inolvidable que tuvo varias manchas para él.

