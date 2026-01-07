Francisco Meneghini golpeó la tranquilidad en Universidad de Chile tras cortar a Leandro Fernández. El delantero tiene contrato hasta diciembre con el Chuncho, pero deberá partir del CDA, fuera de los planes de Paqui.

En conversación con RedGol, el ex entrenador de la U y bicampeón con los azules, César Vaccia, abordó la decisión de Meneghini y el costo que significa para los azules perder a su gran figura del 2024.

“Si no hubo una conversación entre el entrenador y Paqui, y el jugador no le dijo que quería partir, o el entrenador no explicó que no estaba considerado como titular, sí, me parecería raro“, dijo Vaccia.

El hoy ex entrenador de 73 años agrega que “yo no creo que sea una decisión que genere en la gente o el club un golpe de timón, pero sí Leandro es un muy buen jugador y yo no sé con quién lo vaya a reemplazar“.

“Quizás simplemente el DT no lo tenía considerado como titular, es toda una interpretación. Pero así como salir a generar protagonismo o dar alguna señal de que no quiere a Leandro Fernández, no creo”, complementó el chileno-croata.

Consultado si la polémica de Meneghini se compara con la de Jorge Sampaoli, que en su llegada a la U cortó a Rafael Olarra y Manuel Iturra, Vaccia duda que el actual entrenador de la U cumpla con una especie de ritual de la escuela de Marcelo Bielsa, con quien también trabajó.

“Uno tiene una esencia, una forma de ser, más allá de con quién haya trabajado. Es una forma de liderazgo y de comunicar. Pero no es una decisión asertiva”, expuso.

“Quiero creer que esto fue conversado con Lea Fernández, que no estaba considerado entre los titulares y el jugador manifestó que era mejor salir”, sentencia Vaccia.

