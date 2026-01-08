Vicente Pizarro dejó en el pasado a Colo Colo y ya es nuevo jugador de Rosario Central. El talentoso volante incluso entregó sus primeras palabras como futbolista de ese club.

El Vicho fue uno de los mejores jugadores en los Albos en una campaña que no fue para nada buena. Como suele suceder, desde el extranjero comenzaron a seguir al mediocampista de 23 años, pero fueron los Canallas los que finalmente se quedaron con él.

La alegría de Vicente Pizarro

Si bien Vicente Pizarro es un jugador muy identificado con Colo Colo, siendo uno de sus capitanes, deseaba dar el salto y exigirse a un nivel superior. Esa opción se la ofreció Rosario Central, por lo que no dudó en dar el paso para avanzar en su carrera.

“Estoy muy contento la verdad de poder estar acá, tenía muchas ganas de llegar y conocer a mis compañeros, así que muy ansioso de poder entrenar, sumarme a ellos y empezar a competir. Tenía muchas ganas de salir de Chile a una liga más competitiva, creo que aquí el campeonato argentino está un peldaño más arriba“, indicó Pizarro.

Una de las cosas que inclinaron la balanza para que Vicho Pizarro eligiera a los Canallas, fue la presencia de Jorge Almirón. Con ese DT fue campeón en 2024 y ahora que está en Rosario Central, aceptó la opción de volver a trabajar con él.

“Con mi representante fuimos hablando cuando terminó el campeonato allá en Chile, al profe (Jorge Almirón) lo tuve un tiempo allá, así que se contactaron con mi representante, todo fluyó bastante bien, acá me recibieron muy bien desde que llegué. La verdad es que la gente de acá se portó excelente“, explicó el volante.

Rosario Central tiene entre sus filas a Ángel Di María y además, jugará la Copa Libertadores. “Tengo compañeros que me han contado mucho sobre el club, sobre el estadio, sobre la gente, lo que es acá en Rosario y en Argentina en general, así que muy ansioso por conocerlo y ver toda la gente llenarlo en todos los partidos, la verdad que me dijeron un poco“, cerró Vicente Pizarro.