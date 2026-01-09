Hasta este viernes 9 de enero, O’Higgins de Rancagua era el único equipo de la Liga de Primera que no tenía fichajes oficializados. Pero en la mañana salió humo blanco desde el Monasterio Celeste y cayó el primero.

Tras la salida de Jorge Deschamps, quien se fue en duros términos criticando a la nueva administración del equipo, el DT Lucas Bovaglio salió a buscar otro portero. Ahí dieron con un calado de buen año 2025.

Se trata de Jorge Peña, portero que defendió a Unión La Calera el año pasado como titular indiscutido. Su buena campaña lo llevó a ser sondeado desde Rancagua, donde ya anunciaron su arribo.

O’Higgins y sus dos arquerazos para Copa Libertadores

O’Higgins de Rancagua oficializó la llegada de Jorge Peña como su primer refuerzo 2026. El portero formado en Everton viene de ser el titular en U. La Calera, club que dejó tras buena campaña personal.

Jorge Pena en los cementeros/Photosport

“El portero llega a O’Higgins de Rancagua cedido a préstamo desde Unión La Calera por toda la temporada 2026″, informó el Capo de Provincia, en sus redes sociales.

Peña debutó el 2022 en Everton, club donde se formó. Tras eso tuvo pasos por San Luis de Quillota en el año 2023, y Unión La Calera en 2024 y 2025. Junto a los cementeros disputó más de 50 partidos, tanto en Primera División como Copa Chile y Copa Sudamericana 2024.

Así, Omar Carabalí tendrá dura competencia para seguir diendo el portero titular de O’Higgins. El elenco celeste disputará cuatro torneos este año, destacando el regreso a la Copa Libertadores.