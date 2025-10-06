El joven arquero de Unión La Calera, Jorge Peña, vive gran momento en su equipo, ganándose la titularidad y firmando hasta el 2017 por el cuadro nacional, donde se sinceró sobre sus planes a futuro y las metas que sueña con cumplir.

El portero de 25 años llegó desde Everton, club en el que comenzó su carrera, y en este primer año como titular señaló, en conversación con AS, que ha sido un año de mucho aprendizaje.

“Pero en lo personal también ha sido bueno. Es meritorio, porque jugar todos los minutos que van del torneo depende también del nivel de cada uno. Estoy con ganas de seguir creciendo y muy contento”.

El sueño profesional de Jorge Peña

Sobre las aspiraciones que tiene para el futuro señaló que “uno siempre piensa en grande. Este es mi primer año como titular y siempre me han dado el apoyo en el club y la hinchada me hace sentir mucho el cariño también”.

“Eso ayuda mucho a que uno se pueda desenvolver de buena manera. Mis aspiraciones son altas también, uno quiere crecer, llegar a un grande, salir del país. Eso lo va a generar mi nivel también, soy muy exigente conmigo. Estoy muy contento acá, pero uno siempre aspira a ir por más”, explicó.

En la misma línea comenta que le gustaría ser parte de un nuevo proceso de la Roja. “Me siento parte de esta nueva camada de arqueros chilenos. Me motiva la competencia, saber que hay muchos porteros de buen nivel. Uno siempre aspira a seguir creciendo y a dar lo mejor para estar dentro de ese grupo”.

“Todo esto me va a llevar a lo que uno quiere, porque siempre sueño con estar en la Selección. Quiero tener un gran nivel y eso lo va a dar el trabajo y los partidos”, puntualizó.